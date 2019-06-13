نورمحمدوف: مكغريغور توسل لي بعدم قتله

قال حبيب نورمحمدوف بطل الوزن الخفيف فيUFC إن منافسه السابق الأيرلندي كونور مكغريغور لا يستحق إعادة مباراته معه، وإنه توسل له بعدم قتله خلال مواجهتهما في أكتوبر/تشرين الأول الماضي في UFC 229 في لاس فيغاس.

وأضاف نورمحمدوف خلال مؤتمر صحفي في لندن للترويج لمباراته المقبلة ضد داستن بويرير في UFC 242:“لست نادمًا على الشجار الذي وقع عقب المباراة، ومكغريغور لا يستحق إعادة المباراة، وخلال آخر 3 سنوات حقق انتصارًا واحدًا، فكيف يعيد مواجهته معي؟“.

وكشف نورمحمدوف أن المصارع الأيرلندي المعتزل توسل له بعدم قتله خلال معركتهما في الولايات المتحدة في السادس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قائلًا:“لقد توسل لي قائلًا أرجوك لا تقتلني، والآن نحن نتحدث عن مباراة إعادة؟!

وأضاف:“توني فيرغسون، والمصارعون الآخرون الذين يحققون الانتصارات يستحقون مواصلة مسيرتهم، ومن الممكن أن يعيدوا مواجهات خسروا فيها، لكن ليس الشخص الذي لم يفز بأي جولة آخر 3 سنوات“.

وتعرّض نورمحمدوف، ومكغريغور، للإيقاف عقب شجارهما بعد انتهاء النزال، وسيعود المصارع الروسي إلى الحلبة في السابع من سبتمبر/أيلول المقبل عندما يواجه داستن بويرير في أبوظبي.

في المقابل يبدو مستقبل مكغريغور غامضًا بعد إعلان اعتزاله في مارس/آذار الماضي بعد رفض إعادة مباراته أمام نورمحمدوف.