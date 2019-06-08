تأجيل نهائي السيدات في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بسبب قبل نهائي الرجال والأمطار

تأجل انطلاق المباراة النهائية لفردي السيدات ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس، اليوم السبت، بعد توقف مواجهة الدور قبل النهائي في فردي الرجال بين نوفاك ديوكوفيتش ودومينيك تيم؛ بسبب الأمطار.

وقال منظمون، إن المباراة بين المصنف الأول عالميًا ديوكوفيتش ومنافسه النمساوي المصنف الرابع على ملعب فيليب شاترييه، لن تستأنف قبل الساعة 1500 بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت غرينتش)، وهو الموعد المقرر لانطلاق نهائي السيدات بين الأسترالية آشلي بارتي والتشيكية ماركيتا فوندروسوفا.

وكان تيم متقدمًا 6-2 و3-6 و7-5 و5-7 و4-1 عندما توقفت مباراة قبل نهائي الرجال التي تأجلت بالفعل من أمس الجمعة؛ بسبب الطقس السيئ.

وتسببت الأمطار والرياح العاتية في فوضى بجدول مباريات فرنسا المفتوحة، وألغيت المنافسات بالكامل لأول مرة منذ 2016 يوم الأربعاء، ليتأجل قبل النهائي للسيدات إلى الجمعة.

وأقيمت هاتان المباراتان في نهاية المطاف على الملعبين رقم اثنين وثلاثة بدلًا من ملعب فيليب شاترييه الرئيسي، مما أدى لانتقادات حادة من اتحاد اللاعبات المحترفات وأميلي موريسمو المصنفة الأولى على العالم سابقًا.