حبيب نورمحمدوف يخوض أولى مبارياته بمنافسات UFC بعد الإيقاف في أبوظبي

سيعود المصارع الروسي حبيب نورمحمدوف إلى منافسات UFC رسميا بعد انتهاء إيقافه بمواجهة مرتقبة في ليلة UFC242 في أبوظبي.

وسيعود المصارع الروسي للمنافسات بعد انتهاء إيقافه إثر مشاجرة وقعت عقب فوزه على الأيرلندي كونور مكغريغور في أكتوبر/تشرين الأول الماضي في UFC 229 في لاس فيغاس.

It’s signed! (C) @TeamKhabib vs (IC) @DustinPoirier is official for #UFC242!

Get your tickets & join us #InAbuDhabi ➡️ https://t.co/d7ivYbEf6S ⬅️ pic.twitter.com/zEhhFtnaUP

— UFC (@ufc) June 4, 2019