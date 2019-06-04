حبيب نورمحمدوف يخوض أولى مبارياته بمنافسات UFC بعد الإيقاف في أبوظبي

سيعود المصارع الروسي حبيب نورمحمدوف إلى منافسات UFC رسميا بعد انتهاء إيقافه بمواجهة مرتقبة في ليلة UFC242 في أبوظبي.

وسيعود المصارع الروسي للمنافسات بعد انتهاء إيقافه إثر مشاجرة وقعت عقب فوزه على الأيرلندي كونور مكغريغور في أكتوبر/تشرين الأول الماضي في UFC 229 في لاس فيغاس.

وتلقى نورمحمدوف العديد من العروض للعودة للمنافسات حتى قرر دانا وايت، رئيس UFC، مواجهته مع البطل المؤقت داستن بويرير في السابع من سبتمبر/أيلول المقبل في أبوظبي.

وخاض المصارع الأمريكي بويرير البالغ عمره 30 عاما العديد من المباريات وحقق خمسة انتصارات متتالية وكان انتصاره الأخير على ماكس هولواي بالإجماع في UFC 236.