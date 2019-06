رويز يصعق جوشوا ويتوج بطلًا للعالم في وزن الثقيل للملاكمة (فيديو)

صعق آندي رويز منافسه البريطاني أنطوني جوشوا، حامل اللقب، في الجولة السابعة ليصبح أول مكسيكي أمريكي يتوج بطلًا للعالم في وزن الثقيل للملاكمة في ماديسون سكوير جاردن بنيويورك الليلة الماضية.

وكان جوشوا، الذي لم يخسر قبل تلك المباراة، يدافع عن ألقاب الاتحاد الدولي للملاكمة ورابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمي لكنه سقط أربع مرات خلال المواجهة قبل أن ينهي الحكم النزال بالضربة القاضية في الجولة السابعة.

وقال جوشوا، إنه كان يمكنه إكمال النزال لكنه رفض توجيه أي انتقادات للحكم.

وأضاف: ”أردت إكمال النزال. أنا لست من الملاكمين الذين لا يحترمون الحكام بالحديث عن ‭’‬كان يجب أن يفعل هذا أو ذاك‭’‬“.

وتابع: ”(الحكم) أنهى النزال عندما اعتقد أنني لا أستطيع القتال. هذا مؤسف“.

وكانت الهزيمة صفعة قوية لكن جوشوا أكد أنه سيعود مرة أخرى.

وقال: ”الملاكمة رياضة صعبة. اجتهدت في التدريب وحافظت على التزامي. وخسرت أمام ملاكم جيدًا. سيكون من المثير معرفة إلى أي مدى سيصل لكن أتمنى له حظًّا سعيدًا.

”يجب علي العودة. هذا جزء من الرحلة“.

ولم يكن رويز ليحصل على فرصة الفوز على البطل لولا سقوط غاريل ميلر، الذي كان من المفترض أن يواجه جوشوا، في اختبار للمنشطات.

وسقط رويز، الذي مُنح خمسة أسابيع فقط للاستعداد للنزال، في الجولة الثالثة لكنه نهض ليسقط جوشوا في الجولة ذاتها وكان الملاكم البريطاني محظوظًا بالنجاة.

وبدا أن جوشوا تعافى وتحسن أداؤه لكن رويز هاجم بضراوة في الجولة السادسة.

وسقط جوشوا أمام سيل من لكمات رويز قبل نحو دقيقتين من نهاية الجولة السابعة لكن البطل السابق نهض في الوقت المناسب قبل أن ينهي الحكم العد.

وبدا أنه يسير بصعوبة ليقرر الحكم إنهاء المباراة لتبدأ احتفالات مجنونة من رويز ومدربه.

وقال رويز: ”هذا ما كنت أحلم به. هذا ما اجتهدت من أجله. لا أصدق أن أحلامي أصبحت حقيقة. أريد توجيه الشكر إلى فريقي وعائلتي“.

