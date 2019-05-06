نورمحمدوف يعوض إيقافه بثلاث مواجهات في أقل من عام

يخوض حبيب نورمحمدوف بطل الوزن الخفيف في منافساتUFC ثلاث مواجهات خلال عام واحد، حسبما أعلن وكيل أعمال قاهر كونور مكغريغور.

ولا يزال بطل الوزن الخفيف يقضي فترة إيقاف لمدة تسعة أشهر بسبب مشاجرة عقب فوزه على المصارع الأيرلندي مكغريغور UFC 229 في أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي.

وذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية أن المصارع الروسي البالغ عمره 30 عامًا يسعى لتعويض ما فاته بخوض ثلاثة نزالات في سبعة أشهر، وسط شائعات عن إعادة مباراته أمام مكغريغور ومواجهة توني فيرغسون.

وكشف مدير أعماله علي عبد العزيز أنه بين المواجهات المنتظرة لقاء أمام جورج سانت بيير.

وقال عبد العزيز لشبكة ESPN التلفزيونية: ”أبلغني (حبيب) بتعليمات محددة للغاية. قال إنه يريد أن يقاتل في السابع من سبتمبر/ أيلول ومرة ​​أخرى في ديسمبر/ كانون الأول، وإذا استطاع جورج سانت بيير التوصل لاتفاق مع اتحاد UFC سيلتقيان في أبريل/ نيسان العام المقبل.“

وأعلن سانت بيير، 37 عامًا، اعتزاله الفنون القتالية المختلطة في ديسمبر/ كانون الأول، وقال إنه يود محاربة نورمحمدوف لكنه زعم أن اتحاد UFC لم يكن حريصًا على إتمام النزال.

ومن المتوقع الآن عودة نورمحمدوف لمواجهة البطل المؤقت داستن بويرير في بطولة UFC 242 في أبو ظبي في السابع من سبتمبر/ أيلول المقبل.

وأضاف عبد العزيز: ”الوزن الخفيف يحتوي على الكثير من المتنافسين وقد فعلها نورمحمدوف من قبل وواجه إدسون بربوزا وآل إكوينتا وكونور مكغريغور في أقل من عام واحد، (من ديسمبر 2017 إلى أكتوبر 2018). إذا كان يمكن أن يواجه جورج في أبريل فسيكون سعيدًا لذلك ولو لم يحدث سيواجه أي منافس آخر“.

وعن إمكانية إعادة مواجهة نورمحمدوف ومكغريغور كشف عبد العزيز أن ذلك يتوقف على قدرة النجم الأيرلندي في إعادة تأكيد نفسه كمنافس رقم واحد.

وأضاف: ”كي نكون صادقين، سيتعين على كونور مواجهة شخص ما مثل جوستين غايثجي أو توني فيرغسون أو كاوبوي (دونالد سيرون) ليثبت جدارته؛ لأنه ليس خصمًا مناسبًا لنورمحمدوف حاليًا. هذا هو شعور كل واحد منا كفريق“.