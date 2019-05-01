”هالك الإيراني“ يواجه نظيره البرازيلي في MMA قبل نهاية العام

أعلن لاعب كمال الأجسام الإيراني ساجد غريبي الشهير باسم ”هالك الإيراني”، والذي يبلغ وزنه 390 رطلًا، أنه سيخوض أولى مواجهاته في الفنون القتالية المختلطة MMA في وقت لاحق هذا العام أمام منافس برازيلي.

ويبلغ طول غريبي المعروف أيضًا باسم هرقل الفارسي أكثر من مترين، وأعلن نيته في يناير/كانون الثاني الماضي المنافسة في MMA.

وقال عبر حسابه على تويتر: ”كن شجاعًا وأدعوني للمنافسة بدلًا من الاختباء خلف الرعاة. مستعد للمنافسة“.

وكشف قبل أيام عن أنه سيخوض أول مواجهة في MMA أمام منافس برازيلي قبل نهاية العام الحالي، حيث قال لمتابعيه على انستغرام والبالغ عددهم قرابة 450 ألفًا: ”سأخوض أخيرًا أول نزال على المستوى الاحترافي أمام منافس برازيلي قبل بداية 2020“.

ولم يحدد غريبي منافسه المقبل، لكن البعض تكهن أن يكون روماريو دوس سانتوس ألفيس البالغ عمره 29 عامًا المعروف أيضًا باسم ”هالك البرازيلي“.

بدأ ألفيس، الذي هدد بقطع رأس غريبي في فيديو على انستغرام الشهر الماضي، التدريب بجدية ووزنه حاليًا 104 كيلوغرامات.

ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية فإنه كاد أن يفقد ذراعه في 2013؛ بسبب حقن زيت سينثول الذي تسبب في تفاعل شديد.

ويُعد استخدام الزيوت لتعزيز قوة وحجم العضلات أمرًا شائعًا بين لاعبي كمال الأجسام، على الرغم من حقيقة أن سينثول يمكن أن يسبب مشاكل في الرئة والأعصاب.

لكن هالك البرازيلي بدّل نمط حياته على مدى السنوات الخمس الماضية، ويتدرب حاليًا بقوة وبصحة جيدة.

وفي المقابل، يتدرب غريبي على رفع الأثقال ويمكنه أن يرفع نحو 180 كيلوغرامًا؛ أي ما يقرب من وزنه ويتنافس في مسابقات رفع الأثقال بالفعل، فضلًا عن تمثيل إيران في منافسات كمال الأجسام.

لكن هالك الإيراني يتميز بزيادة في الوزن والطول، لكن ذلك لا يعني بالضرورة فوزه عندما يواجه نظيره البرازيلي.