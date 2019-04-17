إيران تنفي صدور قرار باعتقال الملاكمة صدف خادم

نفى الاتحاد الإيراني للملاكمة صدور قرار باعتقال الملاكمة الإيرانية ”صدف خادم”، التي تتواجد في فرنسا والتي فازت في أول مباراة للمحترفين.

وقال سكرتير الاتحاد الإيراني للملاكمة ”حسن ثوري“، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“: ”لا صحة لوجود قرار باعتقال الملاكمة الإيرانية صدف خادم“، مضيفًا ”أن الاتحاد الإيراني يرفض ما نشرته وسائل الإعلام المناهضة للنظام والثورة الإسلامية في مسألة اعتقال الملاكمة صدف خادم في حال عودتها إلى طهران من فرنسا“.

وبين أن ”صدف خادم ليست عضوًا في منظمة الملاكمة للرياضيين المنظمين، وفي اتحاد الملاكمة، وجميع أنشطتها شخصية ومليئة بالدراما وننفي كل الأخبار عن اعتقال إذا عادت إلى إيران، وهذه الأخبار زائفة تبثها وسائل الإعلام السعودية“.

والملاكمة الإيرانية الشابة ”صدف خادم“ تبلغ من العمر 25 عامًا، وهي غير متزوجة وتوجهت إلى فرنسا الأسبوع الماضي للمشاركة في مسابقة للملاكمة.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وكالة أنباء رويترز إن الملاكمة صدف خادم قررت مع مدربها مهيار مونشيبور عدم العودة إلى إيران، حيث يقولان إن مذكرة توقيف صدرت بحقهما، كما أعلنت الملحقة الصحافية لهما الأربعاء.

وقال المصدر نفسه: إن الإيرانيين كان يفترض أن يستقلا الطائرة للعودة إلى إيران الثلاثاء، لكنهما بقيا في فرنسا ويقيمان حاليًا في مدينة بواتييه (وسط الغرب).

وكانت صدف خادم مدربة اللياقة البدنية في طهران فازت في مباراة رسمية في الملاكمة على الفرنسية آن شوفان، وأصبحت أول إيرانية تحقق ذلك، بينما تحظر طهران على النساء التدرب مع رجال والمشاركة في مسابقات للملاكمة.