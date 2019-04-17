الملاكمة الإيرانية صدف خادم تلغي خطة عودتها لبلادها عقب صدور أمر اعتقال بحقها

قال مصدر على اطلاع مباشر بالمسألة إن صدف خادم، التي باتت يوم السبت الماضي أول امرأة إيرانية تخوض نزالًا رسميًا في رياضة الملاكمة، ألغت عودتها إلى طهران عقب صدور أمر اعتقال بحقها في بلادها.

وأضاف المصدر نفسه لـ“رويترز“، اليوم الأربعاء، أن أمر اعتقال صدر أيضًا بحق الفرنسي مهيار مونشيبور المولود في إيران وبطل العالم السابق في وزن الديك، الذي نظم النزال في غرب فرنسا والذي كان يخطط للعودة إلى إيران مع خادم هذا الأسبوع.

ولم يصدر أي تعليق فوري عن وزارة الخارجية الفرنسية.

ويوم السبت الماضي، فازت صدف خادم على منافستها الفرنسية آن شوفان في نزال للهواة لتصبح أول امرأة إيرانية تشارك في نزال للملاكمة.

وعادت صدف خادم (24 عامًا)، التي كانت في باريس يوم الاثنين الماضي، إلى مدينة بواتييه التي يقيم فيها مونشيبور.

وبدأت صدف خادم التدريب على الملاكمة منذ أربع سنوات في غرف اللياقة البدنية الخاصة لأندية الملاكمة العامة المخصصة للرجال، بحسب BBC، وقالت: ”المصارعة ورفع الأثقال سهلتا الاحتراف من قبل النساء في إيران، لأنهما جزء من ثقافتنا“.

وعن بدايتها الاحترافية، حكت: ”تدربت للمرة الأولى مع الرجال، إلا أنني انفجرت بالبكاء بعد نهاية التدريب“، وتابعت: ”شعر والداي بالقلق عليّ عندما بدأت ممارسة رياضة الملاكمة، إلا أنهما شجعاني بعدما علما بشغفي لهذه الرياضة“.

وقال متحدث باسم السفارة الإيرانية في باريس إنه تلقى طلبًا لتأكيد صدور أمر اعتقال إضافة للتعليق على قرار خادم ومدربها بعدم العودة إلى إيران. ولم يدلِ المتحدث بأي تعليقات إضافية.