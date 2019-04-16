WWE.. القائمة الكاملة للنجوم المنتقلين من ”سماكداون“ إلى ”راو“

تعرض سماكداون لضربة مؤثرة أمام عرض راو في منافسات المصارعة الحرة للمحترفين WWE عندما فقد بعض أبرز مصارعين في أكبر حركة تنقلات تشهدها شركة WWE.

ومن أبرز الانتقالات التي تمت بين العرضين أي جي ستايلز الذي رحل عن سماكداون إلى راو، وكذلك ذا ميز وكذلك ناعومي و ري ميستيريو.

كما انتقل سيدريك ألكساندر من عرض 205 إلى راو وأندرادي وزيلينا من سماكداون إلى راو.

كما أعلنت الشركة أن بعض نجوم عرض NXT الحديثة وهم أليستر بلاك وريتوش ولوسي إيفانز ولارس سوليفان وEC3، ووار رايدرز (المعروفة الآن باسم فايكنغ إكسبيرينس) ستنضم إلى راو.

لكن ما يمكن أن يكون الانتقال الأكبر رغم عدم تأكيد ذلك هو انتقال بطل العالم السابق رومان رينز إلى سماكداون ليكون استمرارًا لنجوم سابقين مثل بروك ليسنر وتريبل إتش وباتيستا وذا روك وكيرت أنغل وراندي أورتون.

وجاءت قائمة القادمين الجدد إلى عرض راو كالتالي:

أي جاي ستايلز، ذا ميز، ريكوشيه، أليستر بلاك، إيريك، إيفار، أندرادي، زيلينا فيغا، راي ميستريو، لارس سوليفان، جيمي أوسو، غاي أوسو، ناعومي، EC3، لايسي إيفانز، إيريك يونغ، سيدريك ألكساندر.