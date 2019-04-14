هاميلتون يفوز بالسباق 1000 في فورمولا 1

فاز البريطاني لويس هاميلتون، سائق مرسيدس، بسباق جائزة الصين الكبرى، اليوم الأحد، ليستعيد صدارة الترتيب العام في بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات من زميله الفنلندي فالتيري بوتاس في السباق رقم 1000 في البطولة.

وبدأ بوتاس السباق من مركز أول المنطلقين لكنه تراجع أمام هاميلتون بطل العالم خمس مرات في المنعطف الأول واحتل المركز الثاني في النهاية ليحقق مرسيدس المركزين الأول والثاني للمرة الثالثة في ثلاثة سباقات هذا الموسم.

واحتل سيباستيان فيتل، سائق فيراري، المركز الثالث في أول ظهور للسائق الألماني على منصة التتويج هذا الموسم بينما حقق الفرنسي بيير جاسلي، سائق رد بول، أسرع لفة.