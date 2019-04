Wrestlemania 35.. ظهور هالك هوغان وبيكي لينش تكتب التاريخ.. في أبرز لقطات عرض ”راسلمانيا 35“

شهد عرض ”راسلمانيا 35“ العديد من المفاجآت التي لم يتوقعها عشاق WWE حول العالم، أبرزها فوز بيكي لينش بالحدث الرئيسي والانتصار على روندا روزي وتشارلوت فلير وكذلك اعتزال كيرت أنغل.

وشهد عرض ”راسلمانيا 35“ حدثًا تاريخيًا بأن أصبح نزال السيدات بين راوزي وفلير ولينش هو الحدث الرئيسي للعرض للمرة الأولى في التاريخ.

لينش تفعلها

وقد فعلتها بيكي الملقبة بـ“الرجل“، حيث تجاوزت كل الصعوبات التي وضعت في طريقها لتصبح أول امرأة تفوز بحدث رئيسي في راسلمانيا، وأول امرأة تهزم روزي، وأول امرأة تحمل لقب بطولتي ”راو وسماكدوون“ للسيدات في نفس الوقت في التاريخ.

ونجحت لينش في التغلب على الثنائي روزي وفلير خاصة الأخيرة، التي اضطرت للضرب تحت الحزام بينما اضطرت روزي لتعديل خطتها خلال النزال لكن في النهاية ”الرجل“ انتصر.

بكاء زوجة أنغل

وخلال العرض بكت جيوفانا زوجة كيرت أنغل عندما أعلن زوجها الاعتزال عقب خسارته أمام بارون كوربين في ملعب ميتلايف.

وقال أنغل عقب النزال: ”على مدار العشرين عامًا الماضية، قضيت وقتًا ممتعًا في حياتي على الحلبة“، وبينما كانت الكاميرا تدور بين الجماهير وجدت دموع جيوفانا تنهمر بين نحو 80 ألف متفرج، وذلك بعدما أنهى زوجها مسيرة استمرت 22 عامًا.

A heartbreaking moment tonight Kurt Angle’s final match is a Loss… but he will always be great! @SammyMaggio pic.twitter.com/2QtowAunhF

— CJ Orndorff (@FalconsCJ) April 8, 2019