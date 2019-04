كسر ساقَي لاعبة جمباز أمريكية في سقطة مروعة أمام الجماهير (فيديو)

View this post on Instagram

تعرضت لاعبة #جمباز شابة لكسر مروع في ساقيها أمام الجماهير، وهي تؤدي عرضها في إحدى المسابقات الجامعية. كانت سمانتا سيريو تؤدي أولى الحركات الروتينية في مسابقة باتون روج الإقليمية يوم الجمعة، عندما سقطت وحطمت ساقيها. وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، كان الجمهور يشاهد سمانتا وهي تؤدي (الشقلبة) ببراعة، عندما صدمهم المشهد المروع. صرخت اللاعبة فور سقوطها على الأرض، وهرع إليها الأطباء لمساعدتها، ونقل أحد المعلقين الصورة إلى الجماهير قائلًا: ”أعتقد أنها قد أصيبت، ويبدو أن كاحلها التوى مع الهبوط، ومن الواضح أنها تعاني من ألم فظيع“. حمل المسعفون اللاعبة المصابة على النقالة إلى خارج الحلبة بينما يودعها الجمهور بالوقوف والتصفيق، قبل أن يكشف الأطباء أنها أصيبت بخلع في ركبتيها وكسر في ساقيها. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #حوادث #فيديو #لايك #تفاعل #أمريكا #الولايات_المتحدة #رياضة #جمباز #رشاقة #ترند #اكسبلور #video #sport #accident #health #gymnast #ncaa #trend #explore