كسر ساقَي لاعبة جمباز أمريكية في سقطة مروعة أمام الجماهير (فيديو)

تعرضت لاعبة جمباز شابة لكسر مروع في ساقيها أمام الجماهير، وهي تؤدي عرضها في إحدى المسابقات الجامعية.

كانت سمانتا سيريو تؤدي أولى الحركات الروتينية في مسابقة باتون روج الإقليمية يوم الجمعة، عندما سقطت وحطمت ساقيها.

وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، كان الجمهور يشاهد سمانتا وهي تؤدي (الشقلبة) ببراعة، عندما صدمهم المشهد المروع.

صرخت اللاعبة فور سقوطها على الأرض، وهرع إليها الأطباء لمساعدتها، ونقل أحد المعلقين الصورة إلى الجماهير قائلًا: ”أعتقد أنها قد أصيبت، ويبدو أن كاحلها التوى مع الهبوط، ومن الواضح أنها تعاني من ألم فظيع“.

حمل المسعفون اللاعبة المصابة على النقالة إلى خارج الحلبة بينما يودعها الجمهور بالوقوف والتصفيق، قبل أن يكشف الأطباء أنها أصيبت بخلع في ركبتيها وكسر في ساقيها.

وفي وقت لاحق، لجأت سامنتا إلى ”إنستغرام“ لتعلن أن يوم الجمعة الماضي كان آخر يوم لها كلاعبة جمباز.

وقالت: ”بعد 18 عامًا من ممارسة الجمباز سأعتزل، وأنا فخورة جدًا بتأثير الجمباز على شخصيتي، لقد علمني الاجتهاد والتواضع والنزاهة والتفاني“.