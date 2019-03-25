المواجهة الثلاثية للسيدات الحدث الرئيس لراسلمانيا 35 لأول مرة في تاريخ WWE

قررت شركة WWE أن تكون المواجهة التي ستجمع روندا روزي وبيكي لينش وتشارلوت فلير هي الحدث الرئيسي في راسلمانيا 35 في السابع من الشهر المقبل ليصبح أول حدث رئيسي للسيدات في تاريخ المصارعة الحرة للمحترفين.

وستلتقي روندا روزي وبيكى لينش وتشارلوت فلير وجهًا لوجه في مباراة بطولة ”راو“ للسيدات على استاد ميتلايف في نيويورك يوم الأحد السابع من أبريل/ نيسان المقبل.

وذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية أن مواجهة بروك ليسنر وسيث رولينز كانت مرشحة لتكون الحدث الرئيسي للعرض المقبل لكن تم اختيار المواجهة الثلاثية للسيدات.

وقال موقع WWE على الإنترنت في بيان ”روندا روسي بطلة راو للسيدات الحالية ، صاحبة الميدالية الأوليمبية ، وأول بطلة في UFC تدخل إلى قاعة مشاهير UFC كما أنها ممثلة.

”تشارلوت فلير بطلة سبع مرات في WWE ، ولاعبة سابقة للكرة الطائرة ، وابنة الأسطورة ريك فلير. أما بيكي لينش فهي الفائزة برويال رامبل للسيدات لعام 2019 وهي بطلة سماكدوون للسيدات مرتين ، وحصلت على لقب مصارعة العام من قبل مؤسسات Sports Illustrated و CBS Sports في عام 2018“.