نيكي بيلا تصدم عالم WWE بإعلان اعتزالها

أعلنت المصارعة نيكي بيلا، خطيبة البطل جون سينا السابقة، قرارًا صادمًا باعتزالها منافسات WWE رغم أن عمرها لا يزال 35 عامًا.

وكشفت النجمة الأمريكية أنها ”كبيرة للغاية على كثرة الترحال“ لتقرر نهاية مسيرتها بعد 12 عامًا مذهلة في حلبات المصارعة الحرة للمحترفين.

وتبعت بيلا خطى شقيقتها التوأم بري التي أعلنت اعتزالها في وقت سابق من هذا الشهر.

وفي حديثها عن قرارها ، قالت بيري البالغة من العمر 35 عامًا: ”كانت الجولة (الأوروبية) جيدة، لكنني أشعر أنني لا أتحمل السفر كثير، كانت الرحلة صعبة للغاية. لماذا أفعل هذا؟ أنا لا أشعر أنني بحالة جيدة. الفتيات يفعلن أشياء مذهلة هناك. أنا حقًا مستعدة لخلع قميص المصارعة“.

وذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية أنه من المتوقع أن تقضي بيلا – واسمها الحقيقي ستيفاني نيكول غارسيا كولاس – وقتها في التركيز على اهتماماتها التجارية الأخرى بما في ذلك علامة نبيذ وعلامة تجارية للملابس تحمل اسمها.

وأضافت: ”عندما كنت خلال الجولة الأوروبية، كان لدي الكثير من الوقت للتفكير. كيف يشعر جسدي، بعيدًا عن شركتي، إلى أي مدى يستغرق هذا وقتًا طويلاً. هذا يجعلني أدرك أنني على استعداد لخلع القميص والابتعاد. مستعدة الآن للابتعاد عن الحلبة والابتعاد بنيكي بيلا في اتجاه مختلف تمامًا“.

وانضمت نيكي بيلا إلى مصارعة المحترفين في يونيو/حزيران 2007 قبل ظهورها لأول مرة في عرض سماكداون في نوفمبر/تشرين الثاني 2008.