الكشف عن تصميم شعلة أولمبياد طوكيو 2020 على شكل زهرة الكرز (فيديو)

أزيح الستار، اليوم الأربعاء، عن تصميم شعلة أولمبياد طوكيو 2020 وأولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة، قبل عام بالضبط من الموعد المقرر لوصول الشعلة إلى اليابان من اليونان.

وصُممت الشعلة الذهبية اللون على شكل زهرة الكرز أو ”ساكورا“ في اليابان، التي تزهر كل ربيع وسط احتفاء كبير، وساهم في التصميم أطفال من مناطق تضررت بشدة من زلزال أعقب أمواج مد عاتية عام 2011.

وقال المصمم توكوجين يوشيوكا إن زيارة إلى مدرسة ابتدائية في فوكوشيما ألهمته في صناعة الشعلة التي تحتوي على خمس بتلات ساكورا تعبيرًا عن الحلقات الأولمبية الخمس.

The design of the #Tokyo2020 Olympic Torch has been unveiled! The torch bears the motif of a cherry blossom, Japan’s best-loved flower, and will begin its journey across the country with the arrival of the cherry blossom season in March 2020. ???? #TorchRelay @OlympicFlame pic.twitter.com/xfPn6MQz8S

