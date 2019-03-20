الكشف عن تصميم شعلة أولمبياد طوكيو 2020 على شكل زهرة الكرز (فيديو)

أزيح الستار، اليوم الأربعاء، عن تصميم شعلة أولمبياد طوكيو 2020 وأولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة، قبل عام بالضبط من الموعد المقرر لوصول الشعلة إلى اليابان من اليونان.

وصُممت الشعلة الذهبية اللون على شكل زهرة الكرز أو ”ساكورا“ في اليابان، التي تزهر كل ربيع وسط احتفاء كبير، وساهم في التصميم أطفال من مناطق تضررت بشدة من زلزال أعقب أمواج مد عاتية عام 2011.

وقال المصمم توكوجين يوشيوكا إن زيارة إلى مدرسة ابتدائية في فوكوشيما ألهمته في صناعة الشعلة التي تحتوي على خمس بتلات ساكورا تعبيرًا عن الحلقات الأولمبية الخمس.

The design of the #Tokyo2020 Olympic Torch has been unveiled! The torch bears the motif of a cherry blossom, Japan’s best-loved flower, and will begin its journey across the country with the arrival of the cherry blossom season in March 2020. ???? #TorchRelay @OlympicFlame pic.twitter.com/xfPn6MQz8S — #Tokyo2020 (@Tokyo2020) March 20, 2019

وقال يوشيوكا، خلال مراسم الكشف عن التصميم في طوكيو: ”تأثرت بشدة بالتعبير القوي في أزهار الكرز التي رسمها الأطفال في هذه المنطقة. يحاولون تجاوز التحديات، ويحاولون المضي قدمًا“.

”أردت مشاركة ذلك مع العالم“.

وسيكون موضوع أولمبياد طوكيو إعادة البناء بعد كارثة 2011، وستبدأ مسيرة الشعلة في مقاطعة مياجي، وهي منطقة أخرى تضررت بشدة، في 20 مارس آذار من العام المقبل.

ولم يتم الكشف بعد عن تفاصيل رحلة الشعلة.

والشعلة التي يبلغ وزنها 1.2 كيلوغرام مصنوعة من الألومنيوم الذي استخدم في بناء أماكن إعاشة مؤقتة في أعقاب زلزال 2011.