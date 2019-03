”يجب أن يكون هناك نزال ثأري“.. مكغريغور يتحدث عن مواجهته السابقة مع حبيب نورمحمدوف (فيديو)

طالب البطل الأيرلندي في الفنون القتالية المختلطة، كونور مكغريغور، بضرورة وجود نزال آخر، وصفه بـ“الثأري“، مع الروسي حبيب نورمحمدوف، بعد خسارته السابقة منه في النزال الذي أقيم بينهما في الـ 6 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأقيم النزال بين البطلين في الولايات المتحدة الأمريكية وانتهى بفوز المصارع الروسي، ليدخل بعدها المقاتلان في مشاجرة جماعية تدخل فيها أعضاء فريقي كلا المقاتلين.

وتحدث ماكغريغور عن سبب خسارته في فيديو نشره حساب ”ESPN MMA“ على تويتر، قائلًا: ”هو خصم قوي، قاتل الدببة منذ صغره. وتدرب كثيرًا وكان أفضل مما توقعت. وكان بيومه“.

Calling for a rematch, @TheNotoriousMMA admits dip in motivation before first bout with Khabib Nurmagomedov (via @MP2310) pic.twitter.com/0KE3Tj5dJD

— ESPN MMA (@espnmma) March 19, 2019