”يجب أن يكون هناك نزال ثأري“.. مكغريغور يتحدث عن مواجهته السابقة مع حبيب نورمحمدوف (فيديو)

طالب البطل الأيرلندي في الفنون القتالية المختلطة، كونور مكغريغور، بضرورة وجود نزال آخر، وصفه بـ“الثأري“، مع الروسي حبيب نورمحمدوف، بعد خسارته السابقة منه في النزال الذي أقيم بينهما في الـ 6 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأقيم النزال بين البطلين في الولايات المتحدة الأمريكية وانتهى بفوز المصارع الروسي، ليدخل بعدها المقاتلان في مشاجرة جماعية تدخل فيها أعضاء فريقي كلا المقاتلين.

وتحدث ماكغريغور عن سبب خسارته في فيديو نشره حساب ”ESPN MMA“ على تويتر، قائلًا: ”هو خصم قوي، قاتل الدببة منذ صغره. وتدرب كثيرًا وكان أفضل مما توقعت. وكان بيومه“.

Calling for a rematch, @TheNotoriousMMA admits dip in motivation before first bout with Khabib Nurmagomedov (via @MP2310) pic.twitter.com/0KE3Tj5dJD — ESPN MMA (@espnmma) March 19, 2019

وأضاف: ”لا بد من احترامه. من السهولة عمل ذلك لمرة واحدة، لكن يجب إعطاء كل ما تملك، وإذا فعلتم ذلك بشكل دائم وعام بعام فلن تختفي الإرادة“.

وتابع: ”لم أهتم وبادرت بالهجوم إلا أنه قبض علي، ولو كنت مركزًا بالكامل لما تمكن من ضربي، أكن له كل احترام، لقد استعدت قوتي، ويجب أن يكون هناك نزال ثأري“.

يذكر بأن ولاية نيفادا الأمريكية فتحت تحقيقًا بالحادث، لتتم معاقبة نور محمدوف بغرامة تصل لـ500 ألف دولار واستبعاد لمدة 9 أشهر، في الوقت ذاته تمت معاقبة الأيرلندي بغرامة مالية وصلت لـ50 ألف دولار واستبعاد لستة أشهر.