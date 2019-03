وايلدر سيدافع عن لقب مجلس الملاكمة العالمي أمام بريزيلي في مايو

سيحاول الأمريكي ديونتاي وايلدر، بطل منافسات الوزن الثقيل، الدفاع عن لقب مجلس الملاكمة العالمي عندما يواجه مواطنه دومينيك بريزيلي في بروكلين في مايو أيار المقبل.

وسيخوض وايلدر، الذي فاز بكل مواجهاته السابقة باستثناء التعادل المثير للجدل ضد البريطاني تايسون فيوري في لوس أنجلوس أول ديسمبر كانون الأول الماضي، النزال أمام بريزيلي في 18 مايو أيار.

وكان برزيلي تفوق في ديسمبر كانون الأول الماضي على كارلوس نيغرون، ملاكم بويرتوريكو، وبات هو المنافس الإجباري لحامل لقب مجلس الملاكمة العالمي.

???? A very heated face-off between Deontay Wilder and Dominic Breazeale at today’s press conference to announce their fight. pic.twitter.com/JGauHdpCzy

— Michael Benson (@MichaelBensonn) March 19, 2019