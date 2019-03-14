نيكي بيلا تنفي إشاعة عودتها لجون سينا بعلاقة جديدة مع راقص روسي (صور)

نفت نيكي بيلا الخطيبة السابقة للنجم جون سينا عمليًّا، إشاعات عودتها له عبر قبلة علنية لصديقها الجديد أرتيم تشيغفينتسيف الراقص الروسي الأمريكي المحترف.

وظهرت تكهنات -أخيرًا- بأن نجمة مصارعة المحترفين WWE بيلا في طريقها لاستئناف علاقتها مع سينا، لكنها نفت كل ذلك عبر تأكيد علاقتها مع أرتيم.

ويبدو أن بيلا (35 عامًا) بدأت علاقة حميمة مع الراقص الروسي الذي يكبرها بعام واحد، إذ تم رصدهما أثناء قبلة خلال موعد على الغداء في لوس أنغليس قبل يومين.

وتوجه بيلا وأرتيم إلى أحد المطاعم الشهيرة في لويس أنغليس، وأثناء تناول الغداء نهضت بيلا من مكانها وقبلت أرتيم وسط الحضور.

وقالت صحيفة ”صن“ البريطانية إنه خلال تجولهما في شوارع لوس إنغليس لف كل منهما ذراعه حول الآخر؛ لتتبدد الإشاعات بشأن عودة بيلا إلى جون سينا بطل العالم في مصارعة المحترفين 16 مرة.

وتم إلغاء حفل زفاف بيلا أسطورة WWE ونجم هوليوود سينا ​​قبل أسابيع فقط من موعده في مايو/ آيار الماضي لكن موقع TMZ الأمريكي أكد أن علاقتها مع أرتيم باتت قوية.

ونشر الراقص الشهير مقطعًا للفيديو مع بطلة مصارعة السيدات أثناء تناولهما النبيذ واللحوم والجبن.

وتعاونت بيلا مع أرتيم خلال الموسم الـ 25 من برنامج ”الرقص مع النجوم“ في خريف عام 2017 بينما نزل جون سينا على ركبته لخطبتها على الحلبة خلال عرض راسلمانيا 33 قبل عامين، لكن تم الانفصال منذ 11 شهرًا، وذلك قبل أيام قليلة على موعد زفافهما الذي كان مقررًا في المكسيك خلال مايو/آيار من العام الماضي.

وبدأت العلاقة بين بيلا وأرتيم في الـ 23 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بينما غاب جون سينا على منافسات WWE لانشغاله بأداء عدة أدوار في الأفلام السينمائية.