اعتقال المصارع الشهير كونور مكغريغور.. تعرف على السبب

اعتقلت الشرطة في ميامي الأمريكية المصارع الأيرلندي الشهير كونور مكغريغور بعدما كسر هاتف أحد الأشخاص أمام فندق “ fontaine bleu “ قرب شاطئ ميامي.

وحسب صحيفة “ ذا صن ”، فإن المصارع متهم بالسرقة تحث الإكراه ومخالفة جنائية.

وجاء الحادث حين حاول شخص أخد صورة بهاتفه لكونور مكغريغور الذي صفعه ثم أخذ الهاتف وحطمه برجليه.

ولم تعتقل الشرطة كونور مكغريغور في المكان ذاته، لكنها وجدته في منزل في المنطقة وقادته إلى السجن.

وحسب صامويل رابين، محامي المصارع الأيرلندي الشهير، فإنه لن يمكث في السجن وسيخرج بكفالة، وقال: ”كان ضالعًا في مشادة بسيطة نتج عنها تكسير هاتف، السيد مكغريغور يحترم القانون ويتعهد بالتعاون الكامل“.

وسبق للمصارع الأيرلندي أن هاجم حافلة تقل البطل الروسي حبيب نورمحمدوف وبعض مقاتلي UFC وحوكم بـ 3 أيام للسيطرة على الغضب و5 أيام للخدمة المدنية.

وكان مكغريغور في ولاية فلوريدا برفقة عائلته في عطلة حيث يحتفل بعيد ميلاد والدة زوجته مارغاريث البالغة 60 سنة، ولم تعتقل الشرطة كونور مكغويغور في المكان ذاته، لكنها وجدته في منزل في المنطقة وقادته إلى السجن.