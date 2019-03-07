روندا روزي تبتعد عن حلبات WWE لفترة غير محددة

أشارت تقارير صحفية إلى أن المصارعة الأمريكية روندا روزي ستأخذ قسطًا من الراحة من منافسات المصارعة الحرة للمحترفين WWE.

وخاضت أسطورة UFC السابقة عامًا مذهلًا في WWE، حيث تحمل حاليًا لقب عروض ”راو“ للسيدات، ومن المقرر أن تدافع عن لقبها الشهر المقبل، في أول حدث رئيسي لراسلمانيا للسيدات.

وبعد نزاع حاد على أحقية مواجهتها لأي من بيكي لينش وتشارلوت فلير، ستواجه روندا الثنائي في مواجهة ثلاثية شرسة.

وذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية أن هذه المواجهة في عرض ”راسلمانيا 35ط للسيدات قد تكون الأخيرة للمصارعة البالغ عمرها 32 عامًا داخل الحلبة لفترة ما.

ووقعت روندا عقدًا مع WWE، في يناير/كانون الثاني 2018، ويستمر حتى عام 2021.

ولكن وفقًا للتقارير، فإن هذا العقد يتضمن مشاركتها في المنافسات على أساس التفرغ في العام الأول فقط، ما يتيح لها الحصول على قسط من الراحة لفترة ما.

ورغم أن خطط عروض WWE تتغير باستمرار، إلا أن المصارعة الأمريكية ستحصل على راحة لبعض الوقت.

ووفقًا لـلصحفي الأمريكي ديف ميلتز في تصريحاته لمحطة Wrestling Observer الإذاعية، فإن آخر مشاركة لروزي على الحلبة هو عرض ”راو“ في ليلة الإثنين التالي لعرض راسلمانيا 35.

وهذا يعني أنه سيكون أمامها شهر آخر للمنافسات بدوام كامل، قبل الحصول على الراحة وبدء عامها الثاني من عقدها مع WWE.