من الأعلى أجرًا بين مصارعي ومصارعات WWE؟

كشفت قائمة عقود نجوم المصارعة الحرة للمحترفين WWE عن العديد من المفاجآت، فيما يتعلق بما يجنيه كل مصارع ومصارعة من المشاركة في المنافسات.

ويشارك في عروض WWE نحو مئة نجم ونجمة أسبوعيًا، مع بعض هذه العروض المختلفة على الهواء مباشرة، ما يحقق الكثير من الأرباح لفينس مكمان مالك الحقوق التجاربة لـ WWE.

لكن كشفت قائمة نشرتها صحيفة ”صن“ البريطانية عن أجور بعض هؤلاء النجوم، ولم يكن مفاجئًا أن يتصدر بروك ليستر قائمة المصارعين الرجال الأعلى أجرًا، حيث يحصل بطل UFC السابق وبطل العالم حاليًا على 375 ألف إسترليني نظير مشاركته في أي عرض، و75 ألف إسترليني من المبيعات رغم أنه يشارك في عدد محدد من العروض.

ولذلك يجني ليسنر نحو تسعة ملايين إسترليني سنويًا، متفوقًا على النجم جون سينا بطل العالم السابق الذي يحصل على راتب سنوي قدره 6.37 مليون جنيه إسترليني.

وجاء رومان رينز، البعيد حاليًا عن المنافسات بسبب المرض، في المركز الثالث، إذ يحصل على 3.75 مليون جنيه إسترليني.

ثم راندي أورتون رابعًا بأجر قدره 3.37 مليون جنيه إسترليني، يليه أية.جي ستايلز بنحو 2.62 مليون جنيه إسترليني.

وفي منافسات السيدات، أحدث انضمام روندا روزي طفرة كبيرة في عقود اللاعبات، حيث تحصل نجمة UFC السابقة على 1.12 مليون إسترليني سنويًا، متفوقة على تشارلوت فلير التي تحصل على 412 ألف إسترليني في العام.

تليهما نيكي بيلا، التي لم تنافس منذ خوض رويال رامبل، بمقابل 262 ألف جنيه إسترليني مثل أليكسا بليس، بينما يحتل المركز الخامس ثلاث مصارعات هن ميكي جيمس وبري بيلا وناتاليا، وكل منهن تحصل على 225 ألف جنيه إسترليني سنويًا.