مجلس الملاكمة العالمي يؤجل إعادة النزال بين وايلدر وفيوري

أعلن مجلس الملاكمة العالمي، يوم الثلاثاء، أن إعادة النزال المرتقب بين الأمريكي ديونتاي وايلدر، بطل لقب وزن الثقيل، وتايسون فيوري البطل السابق سيتأجل حتى يخوض الملاكم البريطاني نزالاً مع ملاكم لم يتحدد بعد.

وتعادل الملاكمان في نزال قوي في الأول من ديسمبر كانون الأول الماضي في لوس أنجليس عندما سيطر فيوري على أغلب فترات النزال، لكنه سقط مرتين منها مرة في الجولة 12 وكادت أن تنتهي المواجهة قبل أن ينهض الملاكم البريطاني.

وأعاد هذا النزال الحياة إلى منافسات وزن الثقيل وأبدى اللاعبان رغبة واضحة في إعادة النزال سريعًا لكن يبدو أنه سيتعين على الجماهير الانتظار لبعض الوقت.

وقال مجلس الملاكمة العالمي في حسابه على تويتر: ”النزال (بين وايلدر وفيوري) لن يكون النزال المقبل بشكل رسمي“.

وأضاف: ”مجلس الملاكمة تلقى اتصالات بخصوص ذلك وأبدى وايلدر رغبته في إعادة النزال، بينما سيخوض فيوري نزالا آخر مع توقعات بإعادة النزال بينهما في وقت لاحق“.

ووقع فيوري على اتفاق في وقت سابق من الشهر الجاري لكي تكون شبكة (ESPN) هي الناقل الحصري لمواجهاته عن طريق منصاتها في الولايات المتحدة.

وهذا الاتفاق ربما يعطل إعادة النزال المرتقب لأن وايلدر يرتبط بعقد طويل المدى مع شبكة شوتايم التلفزيونية الأمريكية المنافسة.