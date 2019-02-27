بالفيديو.. أمريكي يدخل موسوعة غينيس بمهاراته في كرة السلة

حطم لاعب كرة سلة من ولاية اوهايو الأمريكية رقمًا قياسيًا ودخل موسوعة غينيس بإحراز 31 هدفًا ثلاثيًا في دقيقة واحدة.

أحرز أنتوني ميراكولا، 31 هدفًا ثلاثيًا على التوالي خلال دقيقة واحدة في صالته للألعاب الرياضية في مدينة ”توليدو“، محطمًا بذلك الرقم القياسي السابق في موسوعة غينيس والذي تضمن احراز 26 هدفًا في دقيقة واحدة.

بحسب وكالة ”يونايتد برس انترناشونال“ الأمريكية، قال ”ماريكولا“: ”إن التحدي مثل أي مباراة كرة سلة حقيقية، وكل ما يتطلبه الأمر هو الحفاظ على التركيز، وأعتقد أن نجاحي يرجع إلى العمل الشاق الذي بذلته أثناء الاستعداد“.

وأوضح: ”كنت أسدد الكرات كل يوم بلا هوادة عبر السنين، وهذا ما أفادني في تلك اللحظة“.

وأضاف: ”على مدار السنوات كنت أجد طريقة لتسديد الأهداف، فقد كانت لدي سلة جميلة أمام منزلي استخدمها كل يوم، وكنت أذهب للعب كرة السلة في الحديقة والمدارس، والأماكن المختلفة التي تحتوي على صالات رياضية“.

وتابع: ”كما كنت أشارك في بطولات للعب وتسديد الأهداف كل يوم طوال السنوات العشرين الأخيرة“.