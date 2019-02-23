نايكي تتكبد خسائر بملياري دولار بعد انفجار حذاء لاعب أثناء مباراة‎ بدوري كرة السلة (فيديو)

لم يمر سقوط اللاعب زيون وليامسون من فريق جامعة ديوك لكرة السلة مرور الكرام على شركة نايكي، التي انهارت أسهمها السوقية خلال يومين بقيمة فاقت ملياري دولار، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وانفجر حذاء اللاعب الصاعد، خلال أهم مباريات دوري الجامعات المنقولة على الهواء مباشرة، بعد 40 ثانية فقط من بداية المواجهة ضد كارولاينا الشمالية، حيث يقترب فريق جامعة ”ديوك“ من التأهل إلى دوري المحترفين ”أن بي إي – NBA“.

وتمزق حذاء اللاعب أثناء ارتكازه على قدمه، ما تسبب بانزلاقه وإصابته في ركبته، ليخرج من الملعب وهو يعرج، دون استكماله المباراة، التي حضرها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الذي غرد على تويتر متمنيًا السلامة لوليامسون.

وعلقت الشركة: ”جودة وأداء منتجاتنا يشكلان أهمية قصوى، معتبرة أن ما جرى حادث فردي ولكنها ستحقق فيما حصل“.

وكانت الشركة العملاقة قد تعرضت لهجوم، منذ أشهر، من قبل الأمريكيين الذين احتجوا على اعتماد نايكي لاعب كرة القدم الأمريكية كوبرنيك وجهًا إعلانيًا ضد العنصرية، وذلك بعد ركوعه في إحدى المباريات أثناء عزف النشيد الأمريكي؛ احتجاجًا على العنصرية في البلاد، ما أغضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وطيفًا واسعًا من الأمريكيين البيض، الذين حرقوا منتجات نايكي احتجاجًا، إلا أن النتائج كانت عكسية وحققت الشركة أرباحًا وتعاطفًا كبيرين، بعكس انفجار الحذاء الذي شكل خسارة كبيرة لسمعة هذا النوع من الأحذية التي تبلغ قيمتها حوالي 100 دولار، ويفضلها لاعبو دوري الجامعات وطلابها.