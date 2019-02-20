هل يعود رومان رينز لحلبة WWE بعد تعافيه من السرطان؟

أشارت تقارير صحفية إلى أن بطل العالم السابق في منافسات المصارعة الحرة للمحترفين WWE رومان رينز سيعود مجددًا للمنافسات بعد شهور قليلة من إصابته بسرطان الدم.

وصدم رينز البالغ عمره 33 عامًا العالم عندما أعلن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي تخليه عن لقب بطولة العالم بعد تجدد إصابته بسرطان الدم للمرة الثانية.

ولم يظهر رينز على شاشاتWWE منذ ذلك الحين ولكنه ظهر في عدة لقاءات عامة بينها مباراة لكرة القدم الأمريكية.

وساندت الجماهير رينز الذي التقط صورة ”سيلفي“ خلال حضوره مباراة لكرة القدم الأمريكية وكذلك صورة أخرى مع أحد المشجعين في صالة للألعاب الرياضية أثناء قضاء عطلة في هاواي الشهر الماضي.

وخلال تلك الرحلة، قضى بعض الوقت مع بطل العالم السابق في الملاكمة للوزن الثقيل جوزيف باركر بينما كان يواصل طريقه للتعافي.

وذكرت صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية نقلا عن أصدقاء رينز أنه يستجيب للعلاج بشكل جيد وفي طريقه للتعافي.

وبعد أربعة شهور من إعلان إصابته بالسرطان قال موقع ”أخبار المصارعة“ أن فينس مكمان مالك شركة WWE ألمح إلى أن رينز سيعود في عرض ريسلمانيا في السابع من أبريل/نيسان المقبل.

ومن المقرر أن يواجه رينز المصارع بروك ليسنر من أجل انتزاع لقب العالم بعد فوزه في ”رويال رامبل“.