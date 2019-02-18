نتائج عرض اليمنيشن تشامبر 2019: دانيال براين يحافظ على لقب WWE (فيديو)

شهدت منافسات اليمنيشن تشامبر 2019 ”WWE Elimination Chamber“ مواجهات قوية ومثيرة تابعها عشاق عالم مصارعة الـWWE، مساء الأحد.

وشهد العرض حفاظ دانيال براين على لقب WWE بعد انتصاره في اليمنيشن تشامبر

كما شهد عرض غرفة الإقصاء مواجهة قوية على لقب القارات، بين حامل اللقب بوبي لاشلي ضد فين بالور بتواجد ليو راش مدير أعمال بوبي لاشلي.

وقد عانى فين بالور من المواجهة غير المتكافئة باتحاد لاشلي مع ليو راش مع بعضهما البعض ضده.

ولكن فين بالور نجح بالنهاية في اقتناص لقب القارات بعد مواجهة قوية وعنيفة قدّم فيها بالور أداء مميزًا ومبهرًا للجماهير التي حضرت العرض.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها النجم فين بالور بهذا الحزام العريق، حيث إنه لم يسبق له الفوز به قبل ذلك.

وجاءت النتائج كاملة كالتالي:

العرض التحضيري: بودي ميريفي يحافظ على لقب الوزن المتوسط

العرض الأساسي:

ساشا بانكس وبايلي تصبحان أول بطلتين للقب زوجي السيدات

ذا أوسوس يفوزان بلقب سماكداون للزوجي

فين بالور ينتصر ويصبح بطل الإنتركونتننتال الجديد

روندا راوزي تفوز على روبي رايوت وتحافظ على لقب سيدات راو بعدها تتعرض هي وشارلوت فلير التي كانت حاضرة خارج الحلبة لهجوم عنيف من بيكي لينش.

بارون كوربن ينتصر على برون سترومان بمساعدة درو ماكنتاير وبوبي لاشلي

دانيال براين يحافظ على لقب WWE بعد انتصاره في اليمنيشن تشامبر