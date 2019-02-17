الدوري الأمريكي والاتحاد الدولي يطلقان دوري المحترفين لكرة السلة في أفريقيا

أعلن مسؤولو دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين والاتحاد الدولي للعبة، يوم السبت، إطلاق أول دوري للمحترفين تابع للدوري الأمريكي خارج أمريكا الشمالية وسيقام في أفريقيا.

وقال مسؤولي الدوري الأمريكي، والاتحاد الدولي، إن دوري أفريقيا سيضم 12 فريقًا وسينطلق في يناير/ كانون الثاني المقبل.

ويملك الدوري الأمريكي تاريخًا كبيرًا في أفريقيا، وكان هناك 13 لاعبًا ولدوا في القارة، في تشكيلة الفرق التي لعبت في الليلة الافتتاحية للموسم الحالي.

كما شارك في الدوري الأمريكي أكثر من 80 لاعبًا سابقا وحاليًّا من أفريقيا أو يملكون علاقة عائلية مباشرة بالقارة، ومن بينهم عضوا قاعة المشاهير حكيم أولاجون (نيجيريا) وديكيمبي موتومبو (الكونغو الديمقراطية).

وقال مسؤولو الدوري الأمريكي والاتحاد الدولي، إنهم يخططون لإقامة تصفيات مؤهلة للدوري في وقت لاحق من العام الحالي لتحديد الفرق الـ 12 المتأهلة التي ستمثل العديد من الدول، منها: أنغولا ومصر وكينيا والمغرب ونيجيريا ورواندا والسنغال وجنوب أفريقيا وتونس.

ولن يشارك أكثر من فريقين من دولة واحدة في البطولة.