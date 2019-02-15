حسناء روسية تطرح بوتين أرضًا خلال مباراة ”الجودو“ (فيديو صور)

هزمت بطلة أوروبا في ”الجودو“، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين في جلسة تدريب أعقبت قمة سوتشي التي ضمّت رؤساء تركيا وإيران إلى جانب بوتين الخميس.

وطرحت اللاعبة الروسية ناتاليا كوزيوتينا، (29 عامًا)، بوتين أرضًا خلال التدريب الذي حدث في سوتشي، جنوب غرب روسيا؛ مما دفعه إلى النهوض وتقبيلها على رأسها.

وقال بوتين بعد تدريب الليلة الماضية مع الحاصلة على الميدالية الأولمبية في الجودو إن التمرين يساعد الناس على ”الوصول إلى حقيقة“.

وأصيب بوتين في إصبعه بيده اليمنى وتلقى الإسعافات الأولية، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

ويقال إن كوزيتينا التي أوقعت بوتين البالغ من العمر 66 عامًا تباهت بعد ذلك بقوتها، ولكن حتى الآن لم يتم الإفراج عن صور اللحظة التي تركت فيها بوتين على الحصيرة.

وبدأ التدريب في الساعة التاسعة مساءً بعد يوم من المحادثات المتوترة مع قادة تركيا وإيران التي بلغت ذروتها في مأدبة رسمية.

وكشفت كوزيتينا الفائزة بالميدالية البرونزية عن الكيفية التي ألقت بها بوتين فوق رأسه، قائلة: ”شكرًا للرئيس بوتين أنه بعد هذه المفاوضات المعقدة في القمة وجد وقتًا للتدريب على مستوى كامل“.

وقال أحد المشاهدين للقاء: ”هذه ليست معركة القتال الأولى التي يقوم بها الرئيس الروسي“، وأكد أن بوتين تدرب لمدة ساعة كاملة وكان ”في حالة بدنية جيدة جدًا“.