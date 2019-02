حسناء روسية تطرح بوتين أرضًا خلال مباراة ”الجودو“ (فيديو صور)

View this post on Instagram

جرح الرئيس الروسي فلاديمير #بوتين إصبعه أثناء منازلته صاحب الميدالية الذهبية في لعبة الجودو بيسلان مودرانوف والتي أحرزها في أولمبياد #ريو 2016 . وخاض بوتين تدريبات مع أعضاء المنتخب الروسي للجودو في مركز "يوغ سبورت" للجودو في مدينة سوتشي الساحلية جنوبي البلاد، بحسب "روسيا اليوم". . . #إرم_نيوز #بوتين #منازلة #ميدالية_ذهبية #الجودو #أولمبياد_ريو2016 #رياضة #تدريبات #سوتشي # Putin #Russia