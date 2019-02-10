المصارع السعودي منصور الشهيل يتلقى ضربًا مبرحًا في أول ظهور رسمي بـwwe (فيديو)

المصارع السعودي منصور الشهيل يتلقى ضربًا مبرحًا في أول ظهور رسمي بـwwe (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

خسر السعودي منصور الشهيل أول مواجهة رسمية له في wwe nxt أمام المصارع جاكسون رايكر.

وشهد عرض أعظم رويال رامبل في السعودية قبل عامين ظهورًا بسيطًا للشهيل.

وتلقى المصارع السعودي ضربًا مبرحًا قبل أن يخسر معركته الأولى.

وقوبل تواجد اللاعب السعودي على حلبات wwe بترحيب كبير للغاية.

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