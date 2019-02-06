تجرَّع ليبرون جيمس أسوأ هزيمة له في مسيرته بدوري السلة الأمريكي للمحترفين، يوم الثلاثاء، بعد خسارة لوس أنجليس ليكرز بفارق 42 نقطة أمام إنديانا بيسرز بنتيجة 136-94.
ولم يسبق لجيمس الخسارة بفارق أكبر من 36 نقطة في مباراة على مدار مسيرته الممتدة 16 عامًا قبل مواجهة الثلاثاء.
وعاد جيمس إلى المباريات بعد غياب دام أكثر من شهر بسبب إصابة في أعلى الفخذ.
LeBron James ????
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— NBA Günlükleri (@NBAGunlukleri) February 6, 2019
لكن الليلة لم تكن كلها كارثية لجيمس الذي سجل 18 نقطة ليصبح خامس لاعب في تاريخ دوري السلة الأمريكي للمحترفين يسجل 32 ألف نقطة.
ويخوض أفضل لاعب في دوري السلة الأمريكي أربع مرات، أول مواسمه مع ليكرز بعد انتقاله من كليفلاند.