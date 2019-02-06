تجرَّع ليبرون جيمس أسوأ هزيمة له في مسيرته بدوري السلة الأمريكي للمحترفين، يوم الثلاثاء، بعد خسارة لوس أنجليس ليكرز بفارق 42 نقطة أمام إنديانا بيسرز بنتيجة 136-94.

ولم يسبق لجيمس الخسارة بفارق أكبر من 36 نقطة في مباراة على مدار مسيرته الممتدة 16 عامًا قبل مواجهة الثلاثاء.

وعاد جيمس إلى المباريات بعد غياب دام أكثر من شهر بسبب إصابة في أعلى الفخذ.

لكن الليلة لم تكن كلها كارثية لجيمس الذي سجل 18 نقطة ليصبح خامس لاعب في تاريخ دوري السلة الأمريكي للمحترفين يسجل 32 ألف نقطة.

ويخوض أفضل لاعب في دوري السلة الأمريكي أربع مرات، أول مواسمه مع ليكرز بعد انتقاله من كليفلاند.