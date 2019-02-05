WWE تعلن عن أول “تقييم” لمصارعيها في العروض كافة

أعلنت شركة منافسات المصارعة الحرة للمحترفين WWE عن أول “تقييم دولي” في تاريخها، سيسمح للمصارعين بالارتقاء إلى المستويات الأعلى من المنافسات.

ويأمل العديد من النجوم في منافسات NXT وكذلك NXT في المملكة المتحدة، في الحصول على فرصة للانتقال إلى القائمة الرئيسية، بعد إعلان هذه الأنباء الليلة الماضية.

وقالت صحيفة “صن” البريطانية إن مقدم عرض راو في الليلة الماضية أعلن هذا النبأ، وأكد أن أول تعديل كبير في عروض WWE سيتم في أبريل/نيسان المقبل، عقب عرض راو في مونتريال بكندا منتصف أبريل.

وسيتم التقييم لليلة التالية بعد عرض سماكداون في المدينة الكندية نفسها، وسيتم بشكل سنوي بمشاركة العديد من نجوم عروض راو وسماكدوون، كما سيتم ضم العديد من نجوم NXT لهذا التقييم، وكذلك NXT UK التي تم إطلاقها مؤخرًا.

وكان آخر تقييم لمشاركات النجوم في العروض الرئيسية لمنافسات WWE في 16 و 17 أبريل/ نيسان من العام الماضي.