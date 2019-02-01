بعد إيقافه.. حبيب نورمحمدوف يتجه لتقديم البرامج التليفزيونية (صورة)

سيظهر بطل العالم للوزن الخفيف بالفنون القتالية المختلطة UFC الروسي حبيب نورمحمدوف على شاشات التلفاز قريبًا، ليس على حلبات القتال هذه المرة، بل مقدمًا لأحد البرامج التلفزيونية.

وسيقدم البطل الروسي البالغ 30 عامًا الموسم الثاني من برنامج “الواقع” للتلفزيون الكازاخي “The Nomads” والذي يشارك فيه رياضيون وأبطال أولمبيون من مختلف البلدان، وفق ما نشرته “يورو سبوت” الناطقة باللغة الروسية.

Хабиб станет ведущим реалити-шоу в Казахстане. Это будет гарантированный успех ???? ➡️ https://t.co/2nP5mDiFuR pic.twitter.com/3V9u3DMSZK — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) ١ فبراير ٢٠١٩

وستجهز الحلقة الأولى في شهر فبراير الحالي لتكون واحدة من 14 حلقة في الموسم الثاني، من البرنامج الذي سيعرض في 118 دولة حول العالم.

يذكر أن الهيئة الرياضية لولاية نيفادا الأمريكية أصدرت في الـ29 من الشهر الماضي حكمها بقضية الشجار، الذي أعقب النزال الشهير بين نورمحمدوف والإيرلندي كونور ماكغريغور على لقب العالم للفنون القتالية المختلطة، وعاقبت الهيئة نورمحمدوف بالإيقاف 9 أشهر وغرامة مالية بنصف مليون دولار، بينما عاقبت ماكغريغور بالإيقاف 6 أشهر وغرامة قدرها 50 ألف دولار.