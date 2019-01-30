هكذا رد كونور ماكغريغور على قرار إيقافه (صور)

علّق الإيرلندي كونور ماكغريغور على قرار إيقافه من طرف لجنة الرياضة بولاية نيفادا الأمريكية، على خلفية شجاره مع طاقم الروسي حبيب نورمحمدوف، خلال نزالهما الأخير، وأكد تقبله لعقوبة الإيقاف لمدة 6 أشهر وغرامة 50 ألف دولار.

وكتب المصارع الإيرلندي على صفحته في تويتر: “أنا ممتن للجنة الرياضة في نيفادا وتعاملها بعدالة مع الحادث في الحلبة، لم يكن في نيتي أن أهب الضربة الأخيرة لشقيقي المنافس، لكن هذا ما حدث، أتطلع للمنافسة مجدداً.. شكرًا لكم.”

I am thankful for the Nevada athletic commissions fair assessment and handling of the brawl incident. It was not my intention to land the final blow of the night on my opponent’s blood relative. It’s just how it played out. I look forward to competing again soon. Thank you all. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) ٣٠ يناير ٢٠١٩

في المقابل، لم ينسَ المصارع الإيرلندي الذي خسر اللقاء أمام منافسه الروسي السخرية من أحد مساعدي حبيب نورمحمدوف والذي ضربه بلكمة في الحلبة، وكتب: “حاول أن يستغل رجل الأمن ليهاجمني، لكني رأيته من بعد وأرسلته لدورة المياه، كانت الضربة الأخيرة في ليلة UCF229 برعاية مكغويغور رياضة وترفيه.”

Straight left hand inside the attackers jab. He attempted to use the big security guard that’s in all the movies as cover, but I could smell him a mile away and landed flush down the pipe. The final blow of the night UFC 229 in association with McGregor Sports and Entertainment. pic.twitter.com/h4GO46oX3a — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) ٣٠ يناير ٢٠١٩

وأوقف الروسي حبيب نورمحمدوف لمدة 9 أشهر يمكنه تخفيفها لـ3 أشهر، في حال تلقيه دروسًا ضد العنف وغرامة 50 ألف دولار.