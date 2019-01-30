هكذا رد كونور ماكغريغور على قرار إيقافه (صور)

هكذا رد كونور ماكغريغور على قرار إيقافه (صور)

المصدر: نورالدين ميفراني- إرم نيوز

علّق الإيرلندي كونور ماكغريغور على قرار إيقافه من طرف لجنة الرياضة بولاية نيفادا الأمريكية، على خلفية شجاره مع طاقم الروسي حبيب نورمحمدوف، خلال نزالهما الأخير، وأكد تقبله لعقوبة الإيقاف لمدة 6 أشهر وغرامة 50 ألف دولار.

وكتب المصارع الإيرلندي على صفحته في تويتر: “أنا ممتن للجنة الرياضة في نيفادا وتعاملها بعدالة مع الحادث في الحلبة، لم يكن في نيتي أن أهب الضربة الأخيرة لشقيقي المنافس، لكن هذا ما حدث، أتطلع للمنافسة مجدداً.. شكرًا لكم.”

في المقابل، لم ينسَ المصارع الإيرلندي الذي خسر اللقاء أمام منافسه الروسي السخرية من أحد مساعدي حبيب نورمحمدوف والذي ضربه بلكمة في الحلبة، وكتب: “حاول أن يستغل رجل الأمن ليهاجمني، لكني رأيته من بعد وأرسلته لدورة المياه، كانت الضربة الأخيرة في ليلة UCF229 برعاية مكغويغور رياضة وترفيه.”

وأوقف الروسي حبيب نورمحمدوف لمدة 9 أشهر يمكنه تخفيفها لـ3 أشهر، في حال تلقيه دروسًا ضد العنف وغرامة 50 ألف دولار.

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