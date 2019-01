هكذا رد كونور ماكغريغور على قرار إيقافه (صور)

علّق الإيرلندي كونور ماكغريغور على قرار إيقافه من طرف لجنة الرياضة بولاية نيفادا الأمريكية، على خلفية شجاره مع طاقم الروسي حبيب نورمحمدوف، خلال نزالهما الأخير، وأكد تقبله لعقوبة الإيقاف لمدة 6 أشهر وغرامة 50 ألف دولار.

وكتب المصارع الإيرلندي على صفحته في تويتر: “أنا ممتن للجنة الرياضة في نيفادا وتعاملها بعدالة مع الحادث في الحلبة، لم يكن في نيتي أن أهب الضربة الأخيرة لشقيقي المنافس، لكن هذا ما حدث، أتطلع للمنافسة مجدداً.. شكرًا لكم.”

I am thankful for the Nevada athletic commissions fair assessment and handling of the brawl incident.

It was not my intention to land the final blow of the night on my opponent’s blood relative. It’s just how it played out.

I look forward to competing again soon.

Thank you all.

