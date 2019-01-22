الإصابة تحرم عشاق WWE من جون سينا مجددًا

باتت مشاركة النجم جون سينا في عرض “رويال رامبل” الأسبوع المقبل محل شك بعد تعرضه لإصابة في كاحله الأيسر خلال عرض “راو” فجر الثلاثاء.

وكان من المقرر أن يشارك بطل العالم في WWE 16 مرة في عرض الحدث الرئيسي الذي يشارك فيه 30 مصارعًا في “رويال رامبل” في محاولة للفوز بلقب بطولة العالم في ريسلمانيا.

وذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية أن أسطورة WWE عانى من إصابة في كاحله الأيسر عندما كان يواجه فين بالور وبارون كوبين ودرو ماكنتاير من أجل مواجهة بروك ليسنر على لقب العالم.

ولكن بعد أن وقع داخل الحلبة وأصيب كاحله بدا أنه يعاني من إصابة وغادر الحلبة، حيث أعلنت إدارة WWE يوم الثلاثاء: “لقد تفاقمت الإصابة اليوم حيث كان جون سينا يتدريب في صالة الألعاب الرياضية، مما ألقى ظلالًا من الشك على مشاركته في عرض رويال رامبل الأحد المقبل”.

ولم ينافس جون سينا في عروض WWE منذ فترة طويلة حيث تفرغ للتمثيل مع نجم أفلام الحركة جاكي شان في أحدث أفلام لكنه عاد للحلبة خلال الشهور الأخيرة.

وسبق لجون سينا البالغ من العمر 41 عامًا الفوز برويال رامبل مرتين من قبل عامي 2008 و2013.