NBA.. هاردن وجوردون يقودان روكتس لفوز مثير على ليكرز في دوري السلة الأمريكي

أحرز جيمس هاردن وإيريك جوردون 78 نقطة ليقودا هيوستون روكتس لتعويض تأخره بفارق 21 نقطة والفوز 138-134 على لوس أنجليس ليكرز بعد وقت إضافي في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، مساء السبت.

وبدا روكتس في موقف حرج بعد تأخره بفارق 21 نقطة في الربع الثاني مع فرض ليكرز رقابة شديدة على هاردن الذي اكتفى بتسجيل 16 نقطة في الشوط الأول.

لكن روكتس انتفض وقلص الفارق إلى أربع نقاط قبل بداية الربع الرابع.

James Harden dropped 48 PTS.

Eric Gordon forced OT and stepped up in crunch time.

What a game. pic.twitter.com/rYt6DXFdLD — Bleacher Report (@BleacherReport) January 20, 2019

ومع تقدم ليكرز بفارق ثلاث نقاط قبل 4.9 ثانية من النهاية والرقابة على هاردن لجأ صاحب الأرض إلى جوردون الذي أدرك التعادل برمية ثلاثية.

ولم يمنح روكتس منافسه الفرصة في الوقت الإضافي ليحقق فوزه الخامس على التوالي عليه والثالث في ثلاث مباريات هذا الموسم.

وانتصر ليكرز على روكتس مرة واحدة في آخر تسع مواجهات وكان ذلك في 20 ديسمبر كانون الأول 2017.

وأنهى هاردن المباراة مسجلاً 48 نقطة وهذه هي المرة 19 على التوالي التي يحرز فيها 30 نقطة على الأقل.

وأصبح هاردن بحاجة إلى تكرار الأمر مرة واحدة عندما يحل ضيفًا على فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز، غدًا الاثنين، لمعادلة سلسلة ويلت تشامبرلين بتسجيل 30 نقطة على الأقل في 20 مباراة متتالية وهي الأطول منذ 1964.

ويملك تشامبرلين الرقم القياسي عندما أحرز 30 نقطة على الأقل في 65 مباراة متتالية.

وأحرز جوردون 30 نقطة واستحوذ على خمس كرات مرتدة.

ويحتل روكتس المركز الخامس في القسم الغربي برصيد 26 فوزًا و19 هزيمة.

وكان كايل كوزما الأكثر تسجيلاً في صفوف ليكرز برصيد 32 نقطة، فيما أضاف براندون إنجرام 21 نقطة.

وما زال ليكرز يعاني في ظل غياب ليبرون جيمس بسبب إصابة في الفخذ.

وتراجع ليكرز إلى المركز التاسع في الغرب، بعدما تلقى الهزيمة 22 مقابل 25 انتصارًا.