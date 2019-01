NBA.. هاردن وجوردون يقودان روكتس لفوز مثير على ليكرز في دوري السلة الأمريكي

أحرز جيمس هاردن وإيريك جوردون 78 نقطة ليقودا هيوستون روكتس لتعويض تأخره بفارق 21 نقطة والفوز 138-134 على لوس أنجليس ليكرز بعد وقت إضافي في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، مساء السبت.

وبدا روكتس في موقف حرج بعد تأخره بفارق 21 نقطة في الربع الثاني مع فرض ليكرز رقابة شديدة على هاردن الذي اكتفى بتسجيل 16 نقطة في الشوط الأول.

لكن روكتس انتفض وقلص الفارق إلى أربع نقاط قبل بداية الربع الرابع.

James Harden dropped 48 PTS.

Eric Gordon forced OT and stepped up in crunch time.

What a game. pic.twitter.com/rYt6DXFdLD

— Bleacher Report (@BleacherReport) January 20, 2019