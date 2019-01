حارس أمن يمنع روجر فيدرر من دخول غرفته ببطولة أستراليا (فيديو)

تطبق القواعد على الجميع في أستراليا، وحتى على أحد أبرز الشخصيات على وجه الأرض والحاصل على 20 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى للتنس.

وواجه روجر فيدرر هذا الموقف عندما منعه أحد حراس الأمن الجادين في أداء وظيفتهم من الدخول إلى غرفة الملابس في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، هذا الأسبوع.

وأظهر مقطع فيديو انتشر على تويتر، اليوم السبت، أن اللاعب السويسري الفائز باللقب في آخر نسختين مُنع من الدخول؛ بسبب عدم إبراز بطاقة الهوية.

Even Roger Federer has to follow the rules.

Security wouldn't let Federer pass because he didn't have his credential ???? pic.twitter.com/Wi8VeQkcd1

— ESPN (@espn) January 19, 2019