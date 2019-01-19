حارس أمن يمنع روجر فيدرر من دخول غرفته ببطولة أستراليا (فيديو)

تطبق القواعد على الجميع في أستراليا، وحتى على أحد أبرز الشخصيات على وجه الأرض والحاصل على 20 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى للتنس.

وواجه روجر فيدرر هذا الموقف عندما منعه أحد حراس الأمن الجادين في أداء وظيفتهم من الدخول إلى غرفة الملابس في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، هذا الأسبوع.

وأظهر مقطع فيديو انتشر على تويتر، اليوم السبت، أن اللاعب السويسري الفائز باللقب في آخر نسختين مُنع من الدخول؛ بسبب عدم إبراز بطاقة الهوية.

Even Roger Federer has to follow the rules. Security wouldn't let Federer pass because he didn't have his credential ???? pic.twitter.com/Wi8VeQkcd1 — ESPN (@espn) January 19, 2019

ويرتدي اللاعبون والموظفون وممثلو وسائل الإعلام بطاقات تعريفية حول أعناقهم، تسمح لهم بالدخول إلى مناطق في ملبورن بارك، وحتى فيدرر لم يسمح له بالدخول دون ارتداء هذه البطاقة.

ولم يدخل فيدرر البالغ من العمر 37 عامًا في جدل مع الحارس، وانتظر بصبر حتى وصول فريقه المعاون.

وأخيرًا تم السماح لفيدرر بالدخول عندما أشهر أحد أعضاء الفريق البطاقة لحارس الأمن، الذي أومأ برأسه وابتسم راضيًا عن تمكنه من إحباط محاولة دخول بطريقة غير صحيحة.

وسيواصل فيدرر سعيه لتحقيق رقم قياسي بالتتويج بلقب أستراليا المفتوحة للمرة السابعة في تاريخه، عندما يواجه منافسه اليوناني ستيفانوس تيتيباس في الدور الرابع، غدًا الأحد.