NBA.. إمبيد يقود سيفنتي سيكسرز للفوز على بيسرز بدوري السلة الأمريكي

سجل جويل إمبيد 22 نقطة، واستحوذ على 13 كرة مرتدة، كما أهدى ثماني تمريرات حاسمة، ليقود فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز إلى الفوز 120-96 على انديانا بيسرز، يوم الخميس.

وحقق إمبيد، الذي أثيرت شكوك حول لحاقه بالمباراة بسبب إصابة بالظهر، رقمين مزدوجين للمرة الـ38 وللمرة الـ12 في 13 مباراة.

وسجل جيمي باتلر 27 نقطة وأضاف جيه جيه ريديك 20 نقطة، تتضمن ست رميات ثلاثية خلال الفوز الثالث على التوالي لسيفنتي سيكسرز والسابع في تسع مباريات.

وسجل كايل كوزما 32 نقطة ليساعد لوس أنجليس ليكرز في الفوز 138-128 على أوكلاهوما سيتي ثاندر، بعد وقت إضافي في غياب ليبرون جيمس وروجان روندو للمباراة 12 على التوالي عن الفريق الفائز.

وتغلب تورونتو رابتورز 111-109 على فينكس صنز، بعد تألق باسكال سياكام بالتسجيل قبل النهاية.