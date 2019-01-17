“براز” الطيور يؤخر مباراة في بطولة أستراليا للتنس (فيديو وصور)

اضطرت البريطانية جوهانا كونتا للانتظار حتى وقت متأخر لخوض مباراتها أمام الإسبانية غابرين موغوروزا، في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بعد اجتياح أسراب النورس لأرضية الملعب والتبرز على أرضيته.

وخسرت كونتا بنتيجة 6-4 و6-7 و7-5، يوم الخميس، لتودع البطولة بعد أكثر مباراة انطلقت في وقت متأخر في تاريخ البطولة.

وبعد انتظار طويل بسبب وصول مباراتين في فردي الرجال إلى مجموعة حاسمة، لم تبدأ مواجهة موغوروزا، المصنفة 18، ضد البريطانية كونتا سوى الساعة 3:00 بالتوقيت المحلي (13:30 بتوقيت غرينتش) أمام الجماهير المحبة للعبة باستاد مارغريت كورت أرينا.

وذكرت صحيفة “صن” البريطانية أن أسراب النورس اجتاحت الملعب وتبرزت على أرضيته، ما دفع المنظمين لتأخير المباراة نحو ثلاث ساعات ونصف الساعة، لحين تنظيف الأرضية فضلًا عن التأخير الناجم عن المباريات التي شهدت خمس مجموعات وسبقت هذه المباراة.

وستلتقي اللاعبة الإسبانية موغوروزا ضد السويسرية تيميا باشينسكي من أجل مكان في الدور الرابع.