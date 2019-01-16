ماريا شارابوفا تضرب موعدًا مع كارولين فوزنياكي في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

حجزت الروسية ماريا شارابوفا مقعدها في الدور الثالث ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس، باكورة البطولات الأربع الكبرى “غراند سلام”، بعد أن تخطّت السويدية ريبيكا بيترسون بسهولة بمجموعتين دون رد اليوم الأربعاء في ثاني أدوار البطولة.

وخلال ساعة و11 دقيقة استطاعت المصنفة الـ30 عالميًا أن تحسم الأمور لصالحها بنتيجة 6-2 و6-1.

وبهذا ستخوض اللاعبة الفائزة بلقب البطولة في 2008 اختبارًا صعبًا في الدور الثالث عندما تواجه الدنماركية كارولين فوزنياكي التي أقصت سويدية أخرى، وهي جوانا لارسون بمجموعتين دون رد 6-1 و6-3.

وستكون المواجهة المقبلة هي الـ11 بين اللاعبتين بأفضلية للروسية التي فازت في 6 مواجهات مقابل 4 للمصنفة الثالثة عالميًا.