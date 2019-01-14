أندي موراي يودع بطولة أستراليا المفتوحة بعد انتفاضة ملحمية

توقفت أحلام أندي موراي في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، والتي قد تكون الأخيرة في مسيرته، بالخروج من الدور الأول، اليوم الإثنين، بعدما أحبط الإسباني روبرتو باوتيستا أجوت انتفاضة رائعة لمنافسه البريطاني المصاب، ليفوز عليه 6-4 و6-4 و6-7 و6-7 و6-2.

ووسط مؤازرة جنونية من الجماهير، انتفض موراي الذي يكافح إصابة مؤلمة في فخذ الساق اليمنى، ليعدل تأخره بمجموعتين إلى تعادل ويدفع المباراة لمجموعة خامسة حاسمة.

وبدا أن الأجواء تسير في صالح موراي، لكن باوتيستا أجوت كسر إرساله مرتين ليتقدم 5-1.

ورفع موراي مضربه عاليًا؛ تحية للجماهير، قبل آخر شوط لضربة إرساله، لكن عشاق اللاعب البريطاني أخفقوا في الحيلولة دون فوز اللاعب الإسباني، الذي أنهى مقاومة موراي بعد أربع ساعات وتسع دقائق.