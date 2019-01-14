NBA.. رابتورز يتفادى مفاجأة ويزاردز وفوز باكس وناجتس ووريورز

أحرز كواي ليونارد 41 نقطة ليقود تورونتو رابتورز للفوز 140-138 على مستضيفه واشنطن ويزاردز بعد وقتين إضافيين في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، يوم الأحد.

واستعاد رابتورز صدارة القسم الشرقي من ميلووكي باكس الذي انتصر للمرة السادسة على التوالي على مستضيفه أتلانتا هوكس، إذ تغلب عليه 133-114.

وفي القسم الغربي حافظ دنفر ناجتس على الصدارة أمام جولدن ستيت وريورز، بعد فوزهما على بورتلاند تريل بليزرز ودالاس مافريكس على الترتيب بفضل تألق نيكولا يوكيتش وستيفن كوري.

وانتفض ويزاردز في الربع الرابع ليتجاوز تأخره بفارق 14 نقطة ويدرك التعادل برمية ثلاثية من برادلي بيل قبل 21.5 ثانية من النهاية.

وعاد بيل لتسجيل نقطتين قبل 6.8 ثانية من نهاية الوقت الإضافي الأول لتمتد المباراة إلى شوط آخر.

لكن تورونتو حافظ على تفوقه هذه المرة ليحقق الفوز الرابع على التوالي على ويزاردز والثالث هذا الموسم.

واستحوذ ليونارد على 11 كرة مرة وسجل زميله باسكال سياكام 24 نقطة واستحوذ على 19 كرة مرتدة.

ولم تكن ثلاثة أرقام مزدوجة من بيل كافية لمنع الهزيمة 26 في 44 مباراة لويزاردز.

وأنهى بيل المباراة برصيد 43 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة وقدم لزملائه 15 تمريرة حاسمة.

ويملك رابتورز 33 فوزًا في 45 مباراة مقابل 30 انتصارًا لباكس في 42 مواجهة.

وبعدما انتزع باكس التقدم في الربع الثاني لم يستطع هوكس إيقافه ليحقق الفريق انتصاره الثامن في آخر عشر مباريات.

وأنهى يانيس أنتيتوكومبو المباراة مسجلاً 33 نقطة لباكس، وأضاف زميله إيريك بليدسو 24 نقطة وقدم لزملائه عشر تمريرات حاسمة.

وسجل المبتدئ تراي يانغ 26 نقطة لهوكس، واستحوذ على عشر كرات مرتدة.

ويحتل هوكس المركز 12 في الشرق برصيد 13 انتصارًا فقط في 43 مباراة.

وصمد فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز أمام انتفاضة مستضيفه نيويورك نيكس وتغلب عليه 108-105.

وبدا فوز سيكسرز مضمونًا، بعدما أنهى الشوط الأول متقدمًا 66-50، لكن نيكس انتفض في الربع الثالث وقلص الفارق في نهايته إلى نقطة واحدة.

وحافظ سيكسرز على رباطة جأشه بفضل تألق بن سيمونز ليحقق الفوز السابع على التوالي على نيكس، من بينهم ثلاث مرات هذا الموسم.

وأنهى سيمونز المباراة بتسجيل 20 نقطة واستحوذ على 22 كرة مرتدة وكان على بعد تمريرة حاسمة واحدة من تحقيق ثلاثة أرقام مزدوجة.

وتصدر كيفن نوكس قائمة مسجلي نيكس برصيد 31 نقطة وأضاف لوك كورنيت 23 نقطة.

ويحتل سيكسرز المركز الرابع في القسم الشرقي خلف إنديانا بيسرز برصيد 28 فوزًا و16 هزيمة.

وتلقى نيكس الهزيمة الرابعة على التوالي واستقر في المركز قبل الأخير في الشرق بعشرة انتصارات في 43 مباراة.

* تألق يوكيتش وكوري

وسجل يوكيتش 40 نقطة ليمنح ناجتس الفوز 116-113 على تريل بليزرز، فيما أحرز كوري 48 نقطة من بينهم آخر سبع نقاط في المباراة ليقود وريورز حامل اللقب في آخر موسمين للفوز 119-114 على مافريكس.

ويملك دنفر 29 فوزًا وهو الرصيد ذاته لوريورز الذي خسر في 14 مناسبة مقابل 13 للمتصدر.

وبعد مباراة متكافئة حسم جامال موراي فوز ناجتس برميتين حرتين قبل ثلاث ثوان من النهاية.

واستحوذ يوكيتش على عشر مرات مرتدة وقدم لزملائه ثماني تمريرات حاسمة، فيما سجل موراي 24 نقطة.

وكان داميان ليلارد الأكثر تسجيلاً في صفوف تريل بليزرز برصيد 26 نقطة، فيما أضاف زميله سي.جيه مكولوم 18 نقطة.

ويأتي تريل بليزرز في المركز الرابع في الغرب برصيد 26 فوزًا و18 هزيمة.

وفي دالاس تقدم مافريكس 114-112 قبل دقيقة و54 ثانية من النهاية لكن كوري تألق ليحرز آخر سبع نقاط ويحقق وريورز الانتصار الرابع على التوالي.

وأنهى كوري المباراة مسجلاً 11 رمية ثلاثية من 19 محاولة.

وتصدر السلوفيني لوكا دونتشيتش المرشح لجائزة أفضل لاعب مبتدئ هذا الموسم قائمة مسجلي مافريكس برصيد 26 نقطة.

ويحتل دالاس المركز 13 في القسم الغربي برصيد 20 فوزًا في 43 مباراة، لكنه يبتعد بثلاثة انتصارات فقط خلف المراكز المؤهلة للأدوار الإقصائية.

* انتفاضة مذهلة

وسجل أورلاندو ماجيك 26 نقطة مقابل تسع لضيفه هيوستون روكتس في آخر ثماني دقائق، ليخرج منتصرًا 116-109.

وبدا روكتس مسيطرًا عندما تقدم 100-90 بعد أربع دقائق من الربع الأخير، لكن صاحب الأرض انتفض، ليحقق فوزه الأول على منافسه في خمس مباريات.

وتفوق روكتس على ماجيك في الموسمين الماضيين بالانتصار في أربع مباريات.

وحاول الفريق الضيف استغلال إرهاق ماجيك الذي خاض المباراة الثانية في ليلتين بعد انتصاره الصعب 105-103 على بوسطن سيلتيكس، يوم السبت.

وظهرت معاناة روكتس بعد اكتفاء جيمس هاردن بتسجيل رمية ثلاثية واحدة من 17 محاولة.

ورغم ذلك أنهى هاردن المباراة برصيد 38 نقطة وهذه هي المرة 16 على التوالي التي يحرز فيها 30 نقطة على الأقل ليعادل سلسلة كوبي برايانت الأطول منذ ويلت تشامبرلين في 1964.

واستحوذ هاردن على 12 كرة مرتدة فيما أضاف زميله أوستن ريفيرز الوافد الجديد من واشنطن ويزاردز 25 نقطة.

ويحتل روكتس المركز السادس في القسم الغربي برصيد 24 فوزًا في 42 مباراة.

ويأتي ماجيك في المركز التاسع في الشرق بعدما انتصر للمرة 19 في 43 مباراة.