شارابوفا تسحق دارت دون خسارة أي شوط في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

سحقت ماريا شارابوفا، البطلة السابقة، منافستها هارييت دارت 6-صفر و6-صفر لتبلغ الدور الثاني في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بسهولة، يوم الاثنين، ولم تكن على استعداد لمواساة منافستها البريطانية التي انهمرت دموعها.

وفي أول مباراة باستاد رود ليفر أرينا اجتاحت المصنفة رقم 30 في البطولة منافستها دارت المصنفة 131 عالميًّا منذ أول نقطة وحسمت المجموعة الأولى في 31 دقيقة بضربات قوية.

وتركت الهزيمة المذلة بالملعب الرئيس دارت تبكي بعد خروج سريع ولم تظهر شارابوفا أي تعاطف تجاه اللاعبة البالغ عمرها 22 عامًا في ظهور أول كارثي في ملبورن بارك.

وأبلغت اللاعبة الفائزة باللقب في 2008 الصحفيين: “لا يوجد أي وقت لذلك. أنا آسفة لقول ذلك.

“لكن عندما تلعب في الدور الأول في إحدى البطولات الأربع الكبرى وتعرضت لمواقف عديدة ففي ويمبلدون في العام الماضي ودعت البطولة أمام لاعبة قادمة من التصفيات قدمت أداءً رائعًا”.

وأضافت: “دون شك لم أقدم المستوى الذي أردته لكنها كان يمكنها الفوز بالمباراة”.

وتابعت: “لذا لست قلقة لما حدث لمنافستي لكن يجب عليّ تحسين مستواي عندما يحين الوقت المناسب وأكون بحاجة لذلك وهذا هو هدفي”.

وأشعلت دارت، التي كانت مشاركتها الأولى في البطولات الأربع الكبرى ببطاقة دعوة في ويمبلدون، حماسة الجماهير لفترة صغيرة عندما حصلت على فرصة كسر إرسال شارابوفا التي كانت متقدمة 4-صفر في المجموعة الأولى لكنها فرَّطت في الفرصة بخطأ سهل كان من بين 21 خطأ سهلًا ارتكبته في المباراة.

وأنقذت دارت فرصتين للفوز بالمباراة لتؤجل انتصار شارابوفا لكنها أطاحت بسذاجة بضربة مباشرة خارج الملعب في الفرصة الثالثة في تلخيص لما قدمته.

وأبلغت اللاعبة البريطانية -التي كانت تقاوم دموعها وهي تهمس- الصحفيين: “حاولت فعل بعض الأشياء لكنها لم تنجح.

“إنها لا تمنحك أي فرصة.. من المؤسف ألا أستطيع الفوز بأي شوط”.

وكانت دارت محقة في عدم تفريط شارابوفا في العديد من النقاط فاللاعبة الفائزة بخمسة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى ردت 35 من 36 كرة من منافستها وحققت 20 ضربة ناجحة.

وتحركت شارابوفا، التي نالت آخر ألقابها في البطولات الأربع الكبرى في فرنسا المفتوحة في 2014، بشكل جيد بعد أقل من أسبوعين من انسحابها من دور الثمانية في بطولة شينتشين بسبب إصابة في الفخذ.

وأشارت اللاعبة فارعة الطول والبالغ عمرها 31 عامًا إلى أنها ما زالت تعاني إصابة في الساعد الأيمن والتي أجبرتها على إنهاء موسمها بعد أمريكا المفتوحة.

وأجابت عند سؤالها هل إصابة اليد اليمنى يمكن علاجها “هذا سؤال جيد”.

وأضافت: “سألت الطبيب ألتشيك بشأن هذا الأمر كثيرًا. ذهبت إليه في بداية ديسمبر وقال يجب مراقبة الحالة يومًا بعد يوم”.

وتلعب شارابوفا ضد السويدية ريبيكا بيترسون من أجل مكان في الدور الثالث.