مصارع MMA يخضع لجراحة بعد كسر مروع على الحلبة (فيديو)

خضع جوناثان كينغ، لاعب الفنون القتالية المختلطة MMA، لجراحة عاجلة لعلاج كسر في ساقه تعرض له خلال مباراته الثانية في مسيرته مع اللعبة.

وتعرض المصارع الأمريكي لكسر مروع في الساق خلال نزاله الثاني أمام كريس وليامز في لويزيانا الأمريكية، حيث حاول أن يضرب منافسه بقدمه لكن ارتطمت في ساقه، وأثناء عودته للخلف سقط وكُسرت ساقه في مشهد مروع انتهت معه المباراة.

إذ وضح التأثر على وليامز عقب سقوط كينغ على الأرض وعدم قدرته على استكمال العلاج، بينما حاول الفريق الطبي رد العظمة إلى موضعها لكن دون جدوى ليخضع لجراحة، يوم الثلاثاء.

وذكرت صحيفة “إندبندينت” البريطانية أن هذا المشهد كان مماثلًا لما حدث لأندرسون سيلفا لاعب UFC، والذي خرجت عظمة ساقه من موضعها خلال قتال أمام كريس وايدمان في UFC 168، في ديسمبر/كانون الثاني 2013.

وأكد الفريق الطبي المعالج أن كينغ تعرض لكسر في شظية ساقه اليمنى، لكنه خضع لجراحة ناجحة وخرج من غرفة الإنعاش.

وقال الطبيب في بيان: “الجراحة التي خضع لها لضبط الساق سارت بنجاح. وبدأ العلاج الطبيعي بالفعل وسيسمح له بالعودة للمنزل هذا الأسبوع”.