NBA.. كوري يقود وريورز للفوز على كينغز في معركة الرميات الثلاثية بدوري السلة

نفذ ستيفن كوري عشر رميات ثلاثية ضمن 42 نقطة سجلها ليساعد غولدن ستيت وريورز، حامل اللقب، في الفوز 127-123 على سكرامنتو كينغز في مباراة شهدت رقمًا قياسيًا في مجموع الرميات الثلاثية بتاريخ دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، مساء السبت.

ونفذ وريورز 21 رمية ثلاثية صحيحة من 47 محاولة مقابل 20 رمية ناجحة من 36 محاولة لكينغز أي أن المباراة شهدت إجمالي 41 رمية ثلاثية ناجحة.

ويتخطى هذا الرقم بفارق رمية واحدة الرقم القياسي السابق خلال مباراة مينيسوتا وكليفلاند كافاليرز في الموسم الماضي (40 رمية ثلاثية).

وسجل كوري 20 نقطة من إجمالي 42 خلال الربع الرابع بينما سجل زميله كيفن دورانت 29 نقطة بجانب تسع تمريرات حاسمة فيما أضاف كلاي طومسون 20 نقطة.

وفي مباراة أخرى، سجل كوهي ليونارد 30 نقطة واستحوذ على ست كرات مرتدة بجانب ست تمريرات حاسمة خلال فوز تورونتو رابتورز 123-116 على ميلووكي باكس.

وتغلب بورتلاند تريل بليزرز 110-101 لينهي سلسلة تفوق هيوستون روكتس في ست مباريات كما منع جيمس هاردن من تسجيل 40 نقطة على الأقل، بعد أن فعل ذلك في خمس مباريات متتالية.