فيدرر يقود سويسرا للتتويج بكأس هوبمان للتنس

أظهر روجر فيدرر استعداده لبطولة أستراليا المفتوحة؛ بعد أن قاد سويسرا للفوز 2-1 على ألمانيا، لتحرز كأس هوبمان للفرق المختلطة للتنس، للمرة الرابعة، اليوم السبت.

وفاز فيدرر وبليندا بنتشيتش على ألكسندر زفيريف وأنجليك كيربر 4-صفر و1-4 و4-3 (4)، في المواجهة الفاصلة بالزوجي المختلط، لتحسم سويسرا اللقب في تكرار لنهائي العام الماضي.

وفرض المصنف الثالث عالميًا سطوته، في وقت سابق، وأثبت أحقيته بالترشح لنيل لقب أولى البطولات الأربع الكبرى، بعد أن سدد 24 ضربة ناجحة وتسع ضربات إرسال ساحقة، خلال فوزه 6-4 و6-2 على زفيريف الفائز بالبطولة الختامية للموسم الماضي.

وقال فيدرر الفائز بآخر لقبين في أستراليا المفتوحة: “أنا سعيد وأشعر أنني لعبت بشكل جيد كما اعتدت”.