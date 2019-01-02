نادال ينسحب من بطولة برزبين للتنس بسبب الإصابة

انسحب رفائيل نادال من بطولة برزبين الدولية للتنس هذا الأسبوع، بسبب مشكلة في الفخذ الأيسر، وقال اللاعب الإسباني إنه لا يريد أن يفاقم الإصابة قبل انطلاق أستراليا المفتوحة في وقت لاحق هذا الشهر.

وطاردت الإصابات نادال المصنف الثاني عالميًا في 2018، ليشارك فقط في تسع بطولات بسبب مشاكل في الفخذ والركبة والمعدة والكاحل.

ولم يلعب نادال البالغ من العمر 32 عامًا منذ انسحابه أمام خوان مارتن ديل بوترو في الدور قبل النهائي لأمريكا المفتوحة في سبتمبر آيلول الماضي، وخضع لجراحة في الكاحل بعدها بشهرين.

وقال نادال الذي كان من المقرر أن يواجه الفرنسي جو ويلفريد تسونغا في الدور الثاني، يوم الخميس: “خضعت لفحص بالرنين المغناطيسي وأظهر وجود مشكلة في فخذ رِجله اليسرى”.

وتابع: “حاولت اليوم وكنت أرغب في اللعب لكن الأطباء نصحوني بعدم اللعب.

“إنها مشكلة بسيطة لكن قد تتفاقم.. أثناء المنافسات، قد يتسبب الضغط على العضلات في تفاقم المشكلة.. أشعر بتحسن مقارنة بالوضع قبل أربعة أيام.. كنت سأخاطر بالغياب لمدة شهر لو واصلت اللعب هنا”، ورغم الصعوبات نجح نادال في الفوز بخمسة ألقاب العام الماضي، من بينها الفوز باللقب 11 في فرنسا المفتوحة ليعزز سجله في البطولات الأربع الكبرى إلى 17 لقبًا.

وخسر في مباراة استعراضية من ثلاث مجموعات أمام الجنوب أفريقي كيفن أندرسون في أبوظبي الأسبوع الماضي، وقال إنه يجاهد لاستعادة لياقته قبل بطولة برزبين.

وسيحل تارو دانييل بدلًا من نادال في الدور الثاني أمام تسونغا.