NBA.. ليونارد يسجل 45 نقطة في انتصار رابتورز على جاز بدوري السلة الأمريكي

سجل كواهي ليونارد‭ ‬أعلى معدل من النقاط في مباراة خلال مسيرته، بلغ 45 نقطة من بينها 19 في الربع الثالث، واستحوذ على ست كرات مرتدة ليساعد تورونتو رابتورز في الفوز على ضيفه يوتا جاز 122-116 في دوري السلة الأمريكي للمحترفين، مساء الثلاثاء.

وأضاف باسكال سياكام 28 نقطة واستحوذ على 10 كرات مرتدة لصالح رابتورز الذي فاز في المباراة الثانية على التوالي.

وتألق يوسف نوركيتش ليقود بورتلاند تريل بليزرز لتعديل تأخره بتسع نقاط، قبل ثلاث دقائق من نهاية الربع الرابع لانتصار في الوقت الإضافي 113-108 على سكرامنتو كينغز.

وسجل نوركيتش 24 نقطة واستحوذ على 23 كرة مرتدة وقدم سبع تمريرات حاسمة لزملائه. وعاد جويل إمبيد بعد غياب مباراة بسبب مشكلة في الركبة اليسرى ليسجل 28 نقطة ويستحوذ على 19 كرة مرتدة في انتصار فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 119-113 على لوس أنغليس.

وسجل نيكولا يوكيتش 19 نقطة وقدم 15 تمريرة حاسمة لزملائه، واستحوذ على 14 كرة مرتدة ليتفوق دنفر ناجتس صاحب الضيافة على نيويورك نيكس 115-108.

وفاز ميلووكي باكس 121-98 على ديترويت بيستونز بفضل 25 نقطة من بروك لوبيز في ثامن انتصار يحققه باكس في آخر تسع مباريات.

وخسر بيستونز ثلاث مباريات متتالية و12 من آخر 15 مباراة.