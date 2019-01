فيدرر ينتصر في مواجهة تاريخية أمام سيرينا وليامز في كأس هوبمان للتنس

حقق السويسري روجر فيدرر انتصارًا تاريخيًا في مواجهة الأمريكية سيرينا وليامز، ضمن منافسات كأس هوبمان للفرق المختلطة للتنس، اليوم الثلاثاء، لكن الفائز الحقيقي كان رياضة التنس وعشاقها الذين استمتعوا بأول لقاء يجمع بين اثنين من أبرز الأسماء في اللعبة في أمسية لا تنسى.

وتفوقت سويسرا التي تدافع عن لقبها بنتيجة 2-1 على الولايات المتحدة التي أحرزت اللقب ست مرات، لكنها أصبحت تتذيل الترتيب في المجموعة الثانية.

لكن النتيجة لم تكن تعني الكثير لأكثر من 14 ألف متفرج في بيرث وملايين حول العالم، كانوا يترقبون المباراة بفارغ الصبر.

Smiles all around as the Swiss secure victory!@rogerfederer and @BelindaBencic defeat Serena Williams and Frances Tiafoe 4-2 4-3(3).@Channel9 @9Gem | #HopmanCup pic.twitter.com/iG015tS827

— Hopman Cup (@hopmancup) January 1, 2019