شاهد: مايويدز يُسقط الياباني ناسواكاوا أرضًا 3 مرات في الجولة الأولى (فيديو)

شاهد: مايويدز يُسقط الياباني ناسواكاوا أرضًا 3 مرات في الجولة الأولى (فيديو)

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

سيطر الملاكم الأمريكي فلويد مايويدز على منافسه الياباني تينشين ناسواكاوا في النزال الذي جمعهما في طوكيو الياباني والذي شهد احتفالات كبيرة من طرف الجماهير الحاضرة وعدة فرق موسيقية.

وأرسل الملاكم الأمريكي منافسه على الأرض 3 مرات في الجولة الأولى لينتهي اللقاء بعد دقيقتين و18 ثانية.

وتأخر موعد النزال بسبب تأخر فلويد مايدوز في دخول الحلبة.

وسيكسب مايويدز حوالي 77 مليون يورو من النزال الاستعراضي، وأكد قوته أمام البطل الياباني في الكيك بوكسينغ.

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