مواجهة تاريخية.. روجير فيدرر ضد سيرينا ويليامز في مباراة ثنائي مختلط

ستشهد مدينة بيرث الأسترالية مواجهة تاريخية بين السويسري روجيه فيدرر والأمريكية سيرينا ويليامز، حين يلتقي الثنائي المختلط الأمريكي بمنافسه السويسري في كأس هوبمان للتنس غدًا الثلاثاء.

ويبلغ البطلان 37 سنة وتوجا بـ43 بطولة كبرى ولا يزالان ينافسان في القمة رغم تقدمهما في السن.

ويلعب فيدرر رفقة مواطنته بينشياش، بينما تلعب سيرينا رفقة مواطنها فرانسيس تيافوي.

وقال فيدرر عن المواجهة :” إنه أمر مثير بالنسبة لنا ، أتمنى أن يتابع عشاق التنس بكثافة هذا اللقاء؛ لكونه قد لا يتكرر نهائيًا وقد يأتي مرة واحدة .”

وأضاف فيدرر :” أنا معجب بكل ما فعلته داخل ملاعب التنس وخارج ملاعب التنس أيضًا ، يمكننا أن نفهم بعضنا البعض جيدًا لكوننا أباء حاليًا.”

وأشاد فيدرر بالنجمة الأمريكية واعتبرها من أفضل بطلات التنس وأفضل لاعبي ولاعبات اللعبة في التاريخ.

ورد فيدرر ضاحكًا على رغبة سيرينا في أخذ صورة تذكارية معه وقال :” إنه عصر الإعلام الاجتماعي .”

وقالت سيرينا ويليامز :” إنه حلم بالنسبة لي أن أواجه روجيه فيدرر على أرضية ملاعب التنس.”